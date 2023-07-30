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旅遊消費糾紛 上半年增5成3

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
疫後出國旅遊潮湧現，不過旅遊消費糾紛也跟著增加，品保協會今年上半年就接獲五一八件旅遊消費糾紛申訴案。圖為入境旅客排隊通過檢查站。本報資料照片
疫後出國旅遊潮湧現，不過旅遊消費糾紛也跟著增加，品保協會今年上半年就接獲五一八件旅遊消費糾紛申訴案。圖為入境旅客排隊通過檢查站。本報資料照片

疫後觀光復甦，消費糾紛也隨著而來。根據中華民國旅行業品質保障協會統計，今年上半年消費糾紛共有五一八件，較去年同期三三九件，增加近五成三。此外，過去消費糾紛每年多以東南亞旅遊居多，今年隨著台灣旅日人次飆升，東北亞地區累計已一七一件居冠，超過東南亞。

據統計，截至五月，國人出國累計達三七九點三萬餘人次，其中又以日本最多，超過一四○萬人次，其次是越南、泰國，約各廿六萬逾人次。

疫後雖出現出國旅遊潮，但消費糾紛也跟著增加。根據品保協會統計，今年上半年旅遊消費糾紛共有五一八件，累計賠償金額達一五四萬元，其中又以行前解約一三五件最多，機位機票問題八十七件居次。若以消費目的地來分，東北亞一七一件最多，國旅一六○件居次，以往占最多的東南亞則排第三，共八十二件。

品保協會公關主委李奇嶽說，疫後各國觀光量能仍有限，不少門票、住宿都須提前預訂，旅客一旦臨時取消，旅行社損失將較以往來得多，過去旅行社多願認賠，現態度轉強硬。今年就曾發生旅行社申訴旅客的情況，因旅客臨時取消行程，旅行社除不退還訂金，也求償無法退訂的七千元票券及住宿，但旅客僅願認賠預付三千元訂金，雙方至今調解未果。

李奇嶽也提到，今年日、韓旅遊復甦力道較東南亞來得快，導致東北亞旅遊消費糾紛件數罕見超過東南亞。至於國旅件數逆勢成長，多為疫情期間銷售的旅遊元件，包括票券、訂房、餐券或離島機位問題等。

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