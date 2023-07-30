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次世代基因定序將納保 專家：要防過度篩檢釀恐慌

聯合報／ 記者許政榆陳雨鑫／台北報導
次世代基因定序明年起納入健保，協助癌症治療更精準用藥。圖為基因定序檢測過程。（本報系資料庫）
次世代基因定序明年起納入健保，協助癌症治療更精準用藥。圖為基因定序檢測過程。（本報系資料庫）

癌症精準醫療正夯，有別過去需逐步確認癌症型別，才給予相對應治療，次世代基因定序發展蓬勃，一次可執行多個基因檢測，加速確定病人治療方向，衛福部健保署昨宣布最快明年第二季將次世代基因定序納入給付，專家對此表示樂觀其成，但也提醒，過度篩檢恐造成民眾恐慌，建議組成專家小組，決定檢驗的基因套組，避免過度篩檢。

財團法人癌症希望基金會董事長王正旭表示，現行有部分癌藥納健保給付，但條件是病友須符合基因型別標的，過去病友得先「驗身」，自費做基因檢測，確認符合癌症基因標的，才能申請健保給付；而人體基因數龐大，仍有許多未知型別，許多癌友為求一線生機，即使不清楚型別是否與藥物吻合，仍抱持「試試看」心情用藥，但以臨床觀點上，不一定能達到治療效果。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，檢驗次世代基因定序基本款是五十到六十個基因起跳，最多一次可以檢驗三二四個基因，健保署給付定序的基因項目，必須要抓好輪廓，過度定序反而會引起恐慌。

好萊塢女星安潔莉納裘莉，檢驗出帶有乳癌基因BRCA1及BRCA2，預防性切除乳房、卵巢。不過賴基銘提醒，有些基因即使已知突變會引發疾病，但並沒有相對應的藥物研發，患者得知基因變異也無法接受治療。

賴基銘表示，健保署應成立專家小組，針對不同的癌種，規畫出「基本款」、「高配款」的基因檢測套組，價格能降低，讓健保經費可以花在刀口上。

林口長庚醫院免疫腫瘤學卓越中心主任張文震表示，韓國在二○一八年、日本在二○一九年，皆在政府支持下，開始給付次世代基因定序，我國相較日韓「已經落後四年」。

張文震說，現行檢測常見癌症基因型別約四十到五十種，包括肺癌、乳癌等，檢測費用約落在六萬元上下，健保署可考慮補助一人終生一次三萬元檢測費，檢測項目則由臨床醫師決定；當檢測人數增加，或許也能將檢測價格再壓低，連帶也能調整自費市場價格。

基因 健保 癌症

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