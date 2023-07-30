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登革熱南北夾擊 嘉市防蚊大作戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市衛生局防登革熱病媒蚊大作戰，每天派巡查員巡查，清除孳生源。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市衛生局防登革熱病媒蚊大作戰，每天派巡查員巡查，清除孳生源。圖／嘉市衛生局提供

台南、雲林登革熱疫情燒不停，位處雲南中間的嘉市被南北夾擊，杜蘇芮颱風警報解除，帶來雨水，恐造成病媒蚊孳生，嘉市衛生局防病媒蚊大作戰，每天派巡查員12人分6組，在各里巡查，清除孳生源，監控病媒蚊指數，再加碼百元獎勵及NS1快篩服務醫療院所。

為盡早找出隱藏社區個案，以阻斷病毒傳播，嘉市府鼓勵醫療院所加強通報，輔以登革熱NS1快篩試劑檢測，繼推主動通報獎勵金500元禮券措施，再加碼獎勵執行登革熱NS1快篩並通報醫療院所，每案可獲得100元禮券。

衛生局長廖育瑋說，截至26日全國本土登革熱病例累計630例，其中以台南及雲林確診數最多，嘉市無確診病例。但因地理位置緊鄰台南、雲林等高風險區，更須做好防範措施。

嘉市17日起推出自登革熱高風險區旅遊，返家後2周如出現登革熱疑似症狀者，至轄內提供登革熱NS1快速篩檢服務醫療院所就醫，接受NS1快篩，若診斷確診並配合完成防疫，確診民眾及主動通報醫療院所可獲得500元禮券。

鼓勵更多醫療院所加入快篩，早期發現登革熱個案，即日起再加碼NS1快篩服務院所完成篩檢及通報者，每件100元禮券獎勵。廖育瑋說，暑期旅遊旺季，人口移動迅速，請民眾提高警覺加強防蚊措施。

廖育瑋呼籲民眾盡量穿淺色長袖長褲，適時使用衛福部核可防蚊藥劑，若有從東南亞國家返國，或有台南、雲林、高雄旅遊史的民眾，出現發燒、頭痛、眼窩痛、出疹等登革熱症狀，請盡速至轄區「登革熱NS1快篩試劑」合作院所就醫，並主動告知旅遊史。

登革熱 快篩試劑 確診

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