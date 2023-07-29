亞太生醫工程設計創業年會 35國內外生醫專家齊聚台灣

生醫創新醫療技術（Biodesign）於各國蓬勃發展中。「2023 BME IDEA APAC亞太生醫工程設計創業年會」今起3天於臺北醫學大學舉行，邀期來自美、澳、日、星、印、以、義、法、丹麥等國核心人物，包括史丹佛大學Biodesign共同創辦人Josh Makower教授在內近三十五名專家，與本土醫療創新生態圈齊聚一堂，以「鏈結亞太生醫創新資源，讓國際看見台灣生醫新創量能」為主軸，從全球醫療新創政策與支援的觀點出發，尋找亞太地區實踐創新的新路徑。

北醫生醫設計創新中心執行長吳孟晃表示，Biodesign課程源自於美國史丹佛大學，2000年從矽谷開始。有別於傳統創新以「科技」出發，Biodesign以「需求」導向出發，結合技術，運用於醫療、醫材創新。這個方法使得解決方案得以快速問世，「過去以技術導向的創新，可能花五到十年等技術成熟，才開始找市場。」但Biodesign則是「以終為始」的概念，從需求出發，一開始就考慮後面的風險與市場，效率、速度都比傳統技術導向方式快。

吳孟晃指出，這幾年史丹佛Biodesign已順利催生超過百家新創公司，每個方案至少都解決超過十萬人以上的醫療需求。例如Shockwave medical，開發透過血管內震波碎石技術用於血管鈣化斑塊治療，減少血管破裂風險，從需求出發創新創業，到最後產品問世臨床應用，也成功於NASDAQ那斯達克上市。另外，可以讓傷口快速縫合，不需要縫線的「Zipline無創縫合裝置」，同樣也是源自於史丹佛Biodesign。

台灣的生醫創新能量也不遜色，吳孟晃說，像是益安生醫開發出「心導管術後止血裝置」，先前已經以高價將讓與世界級醫材大廠Terumo。而台大神經外科醫師黃博浩新創公司ClearMind Biomedical，發展出創新內視鏡醫材，透過微小傷口，清除中風患者腦中血塊，也獲得食藥署認證。

本次年會主辦單位臺北醫學大學Biodesign中心，也成功催生許多團隊，包括強骨生醫開發出脊椎保護裝置，可以降低患者開完刀後再次復發風險；由北醫與北科大團隊Omnisurgica合作開發的人工智慧光學影像系統Transcope，利用人工智慧再加上特殊光學影像，解決內視鏡手術中出血導致視野模糊的問題，進而減少手術風險。目前已經可以達到98%出血點辨識，成功提高影像品質五到二十倍，降低手術風險，有機會在明年第一或第二季衍生新創公司。

Josh Makower指出，醫療技術正在以令人難以置信的速度發展，亞太地區在生醫設計方面顯示出巨大的潛力。今年高峰會的議程將重點關注亞太地區生醫設計中心之間的資源交流、討論醫療創新政策和戰略、展示創新團隊以及制定行動計劃。

新冠疫情後，包括疫苗與治療方法的創新、遠距醫療與數位醫療的發展、數據科學與人工智慧的應用、健康監測和生物傳感器的使用、生物技術以及基因療法的推動等種種新趨勢，不僅將提高疾病預防和治療的效果，也勢必改變未來醫療與保健的面貌，可以預期後疫情時代生醫領域將有持續創新與進步。

日本學者分享，過去受到經濟泡沫影響，整體運作速度緩慢，沒有好的機制促使醫療創新，透過Biodesign協助，可帶動日本醫療創新，更符合消費者需求；印度學者提及，醫院新生兒室環境吵雜，很難了解新生兒有無聽力障礙，透過Biodesign技術，設計一套專門檢測新生兒聽力障礙裝置，目前已應用於10萬名新生兒，該項設計容易上手，沒經過訓練的一般人也可使用，該裝置更販售至其他10國家。