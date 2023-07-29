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「土用丑日」日本人夯吃鰻魚飯 中醫：滋陰潤燥好選擇

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
鰻魚飯示意圖。圖／本報資料照片
鰻魚飯示意圖。圖／本報資料照片

7月30日為「土用丑日」，日本人習慣於這天吃鰻魚飯抗暑。中醫師表示，鰻魚營養價值高，且屬於滋陰食材，在炎熱夏天季節，很適合全年齡民眾食用。

「土用丑日」取自中國陰陽五行的概念，春為木、夏為火、秋為金、冬為水，再各季要結束前18天，處於兩季節間的時期，就被稱為「土用」，若在這一時期中又碰上12支中「丑」，這一天就被稱作「土用丑日」。

馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩表示，夏季氣溫高，容易食慾不振，尤其前陣子十分炎熱，許多民眾在外正常行走10多分鐘即滿身大汗，以中醫角度來看，過度流汗相當傷身，體力過度消耗容易虛累，造成氣陰兩虛。

瞿瑞瑩表示，台灣人在夏天時常會喝青草茶、綠豆湯消暑，雖然感覺有降溫，但體力仍然補不進去，因為過度流汗，體內深層水分流失，加上高溫使體內虛熱、悶熱，這時需要補充滋陰、潤燥食物。

對於日本人吃鰻魚飯的習慣，瞿瑞瑩說，鰻魚不僅營養價值高，包括富含維他命、鈣質、蛋白質、魚油等，且屬於平性的滋陰潤燥食材，一年四季都適合吃；且鰻魚飯常會搭配醃漬開胃菜，例如梅乾、小黃瓜、洛神花醃蘿蔔等，酸性食材也能協助身體收汗，保留體內水分。

瞿瑞瑩表示，除了鰻魚以外，亦可多吃富含膠質食材，包括白木耳或是銀耳蓮子湯，或是秋葵、山藥、蓮藕等，都很適合在夏季作為滋陰潤燥的食材選擇。

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