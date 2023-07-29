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陳建仁：公私協力 編織更溫暖堅韌社會安全網

中央社／ 台北29日電
行政院長陳建仁。聯合報資料照
行政院長陳建仁。聯合報資料照

打造幸福安全社會環境，政府推動強化社會安全網計畫。行政院陳建仁今天說，強化社會安全網必須透過公私協力，以溫暖跟堅韌編織成網，接住每一個處境不利的人，讓台灣更幸福安全。

社會案件層出不窮，為打造更安全的生活環境，並照顧不利處境民眾，行政院自107年起推動強化社會安全網計畫，3年投入近新台幣70億元預算，充實社工人力，打造以家庭為中心、社區為基礎的服務模式。

首屆社會安全網績優得獎者表揚典禮今天舉辦，行政院長陳建仁到場向第一線工作人員致意，並頒發10名績優團體獎、8名績優督導獎及40名績優人員獎。

他致詞表示，任何一個節點都會影響整個社會網絡，所以不允許有人被漏接，這也是他常說的LeaveNo One Behind，用珍惜跟愛護的精神，編織溫暖堅韌的社會安全網。

強化社會安全網必須透過公私協力，陳建仁指出，中央修訂護兒4法、調升社工薪資、提高補助各級政府經費、增加近1萬名社工及心理衛生專業人力，當整個公私部門、村里社區組織，甚至每名社區民眾都能為他人付出關心，就有機會接住一個寶貴的生命。

行政院於110年接續推動第2期計畫，規劃5年投入407億元。陳建仁強調，從點、線、面不斷擴張，讓台灣更幸福安全。

衛生福利部長薛瑞元致詞時細數目前計畫成果，已布建完成集中篩派案中心22處、受理案件達30.7萬件，社會福利服務中心156處、提供5萬戶脆弱家庭服務，另外還有兒少保護區域醫療整合中心11處、社區心理衛生中心28處、精神障礙者協作模式據點28處等。

「我們沒有漏接。」薛瑞元指出，集中篩派案中心高達99.8%案件於時限內完成派案，由社工第一時間進行訪視，將持續精進修正相關配套與服務措施。

行政院 社工 陳建仁

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