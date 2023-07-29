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合歡山公路假日塞爆 公路總局不同意連假辦自行車賽

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山公路假日人車塞爆，過去曾舉辦大型自行車賽，塞到動彈不得；公路總局證實，未來周末連假原則上都禁止舉辦大型賽事。圖／仁愛警分局提供
合歡山公路假日人車塞爆，過去曾舉辦大型自行車賽，塞到動彈不得；公路總局證實，未來周末連假原則上都禁止舉辦大型賽事。圖／仁愛警分局提供

台14甲線合歡山公路連假舉辦自行車賽，造成大塞車引發用路人反彈。公路總局連假期間，不同意舉辦大型賽事，9月2日的「武嶺盃自行車賽」，因為在星期六舉辦，路權申請被公路總局打回票，引發網友熱烈討論。公路總局第二工程處今天證實，該公文為真，周六、周日「原則上」不得舉辦大型活動。

這幾天網路社群貼出一張公文，內容是南投縣體育會自由車委員會申請9月2日舉辦武嶺盃自行車賽路權，公路總局埔里工務段不同意，並強調為考量大眾利益，周六日、連假、疏運、元旦、跨年夜、寒暑假等連續假期，原則不得舉辦大型活動。

二工處表示，南投縣體育會申請「第14屆武嶺盃自行車活動」，預計參與人數達千餘人。依「公路總局受理申請使用省道舉辦活動管理要點」第三點，活動舉辦原則應向各主管機關申請許可後，再向公路總局申請路權，且需在活動舉辦二個月前，以書面向申請省道活動所在的工程處提出申請。

南投縣體育會函文日期為112年6月30日，但公路總局7月6日才收到，且南投體育會未先取得主管機關活動許可（無縣府同意函），故未符要點規定。

二工處表示，今年端午連假期間，合歡山舉辦自行車賽引發民怨，並影響繄急醫療及民生通行，還動員大量警力和公路總局維持沿線交通秩序，耗費大量公共資源。

合歡山武嶺路段道路狹小，假日遊客數量大，停車場不足。埔里工務段邀集相關單對討論，取得星期六日「原則」不得舉辦大型活動共識。

對此，網友看法兩極，有單車族認為，合歡山公路車輛管制可以理解，但假日汽車上山都沒關係，唯獨自行車不行，台灣果真是先「禁」國家。持反對意見網友則認為，公路原本就以通行為原則，合歡山公路狹小蜿蜒，為了部分團體舉辦活動，限制大多數用路人通行權力，才是本末導致，支持連假不得申請活動。

南投縣體育會武嶺盃自行車賽，因為在星期六舉行，公路總局不同意路權申請，引發民眾討論。圖／讀者提供
南投縣體育會武嶺盃自行車賽，因為在星期六舉行，公路總局不同意路權申請，引發民眾討論。圖／讀者提供

自行車 合歡山 連假

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