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癌友基因定序價格不斐 健保署擬113年納給付

中央社／ 台北29日電

精準醫療已成癌症治療趨勢，次世代基因定序（NGS）可一次檢測多基因，但要價不斐。健保署長石崇良今天說，明年擬納入健保給付，細節仍待進一步討論，預計今年底前定案。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，檢測產業受重視。石崇良今天出席次世代基因定序管理與發展趨勢論壇表示，明年擬把次世代基因定序（Next-Generation Sequencing；NGS）納入健保給付。

精準醫療或個人化醫療已成為癌症治療趨勢，新興的標靶治療或免疫療法，都必須透過生物標記（biomarker）檢測尋找基因突變作為治療標的。

石崇良下午接受媒體電訪指出，過去都是單一位點檢測，也就是所謂的藥物伴隨式診斷，然而隨精準醫療發展，越來越多癌症藥物必須透過次世代基因定序（NGS）檢測，或是對應多位點。

次世代基因定序（NGS），可以一口氣將所有基因通通檢測一遍，因檢測要價新台幣數萬至數十萬元不等，並非人人負擔得起。

石崇良說，近年已開會討論數次，進度卻停滯不前，考慮到癌藥發展日新月異，終於拍板將納入健保給付。至於適用癌別、納入位點、檢測準確度、上傳到資料庫的格式及內容、給付藥物等，都還要經專家小組討論並確認配套，預計年底前規劃出爐。

113年度健保總額總預算金額上下限介於新台幣8581億元至8755億元，預計9月20日舉行總額協商會議並協議擬定明年度總額。石崇良表示，次世代基因定序會在新藥、新科技的給付項目中，至於爭取多少預算將納入健保總額協商中一併討論。

基因 健保 石崇良

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