歷經戰火、蘇澳轉變近一世紀 93歲木工傳承農家技藝

宜蘭縣宜蘭市、蘇澳鎮、三星鄉、五結鄉今天頒發模範父親，其中蘇澳鎮代表張阿卿93歲，年輕時開家具行，用一手精湛的木工技術製作袖珍古農具，保存即將失傳的傳統農藝，家中子女也都有所成就；如今雖屆高齡，仍天天運動，堪稱老當益壯。

張阿卿是位精神充沛、身體雄健的長者，乍看之下可能會以為他不過70出頭；生於日本統治時代的五結農村，拜師學習木工，少年時經歷戰火，31歲那年搬到蘇澳馬賽，開設原宏家具行，專營木造家具，擅長製作碗盤櫥、桌椅、桌櫃等等。

張阿卿出身農家，在物換星移中看見大片農田變為工業區或街道，年輕一輩不再認識傳統農具，便用家具邊角料製作起袖珍農具；第一台袖珍農具是小小的風鼓車，不僅外型討喜，還能如真正的農具一樣篩選穀物，許多人向他訂購。

當時正逢家具市場變化，傳統木製家具漸漸退居二線，張阿卿便全心投入袖珍農具的製做，研製出牛鞍、牛車、人力水車、脫穀桶、農犁等各式作品，除販售也經常借給學校、社團展覽；近年因年齡，他已經停止製作，家中剩餘的袖珍農具就是傳家之寶。

張阿卿的妻子張林美子今年85歲，也是去年蘇澳鎮的模範母親，2人養育5名子女，長子是校長，次子曾任縣府教育處人員，孫子也出任教職。張阿卿說，家庭和樂沒什麼特別秘訣，每天勤懇工作、照顧家庭，謹守本分一切都好；他現在仍保持著每日騎腳踏車的運動習慣，正是老當益壯的最佳寫照。