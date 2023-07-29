快訊

成都世大運／遭日對手壓制 柔道男神楊勇緯金牌戰銀恨

成都世大運／武術隊大豐收 長拳林千禧、陳岳禧收雙銅

歷經戰火、蘇澳轉變近一世紀 93歲木工傳承農家技藝

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
張阿卿用木頭製作傳統農具，過去常到學校或社團展出。圖／蘇澳鎮公所提供
張阿卿用木頭製作傳統農具，過去常到學校或社團展出。圖／蘇澳鎮公所提供

宜蘭縣宜蘭市、蘇澳鎮、三星鄉、五結鄉今天頒發模範父親，其中蘇澳鎮代表張阿卿93歲，年輕時開家具行，用一手精湛的木工技術製作袖珍古農具，保存即將失傳的傳統農藝，家中子女也都有所成就；如今雖屆高齡，仍天天運動，堪稱老當益壯。

張阿卿是位精神充沛、身體雄健的長者，乍看之下可能會以為他不過70出頭；生於日本統治時代的五結農村，拜師學習木工，少年時經歷戰火，31歲那年搬到蘇澳馬賽，開設原宏家具行，專營木造家具，擅長製作碗盤櫥、桌椅、桌櫃等等。

張阿卿出身農家，在物換星移中看見大片農田變為工業區或街道，年輕一輩不再認識傳統農具，便用家具邊角料製作起袖珍農具；第一台袖珍農具是小小的風鼓車，不僅外型討喜，還能如真正的農具一樣篩選穀物，許多人向他訂購。

當時正逢家具市場變化，傳統木製家具漸漸退居二線，張阿卿便全心投入袖珍農具的製做，研製出牛鞍、牛車、人力水車、脫穀桶、農犁等各式作品，除販售也經常借給學校、社團展覽；近年因年齡，他已經停止製作，家中剩餘的袖珍農具就是傳家之寶。

張阿卿的妻子張林美子今年85歲，也是去年蘇澳鎮的模範母親，2人養育5名子女，長子是校長，次子曾任縣府教育處人員，孫子也出任教職。張阿卿說，家庭和樂沒什麼特別秘訣，每天勤懇工作、照顧家庭，謹守本分一切都好；他現在仍保持著每日騎腳踏車的運動習慣，正是老當益壯的最佳寫照。

蘇澳鎮長李明哲表示，張阿卿見證蘇澳的轉變，保存農家技藝也兼顧妻兒，堪稱典範，將代表蘇澳鎮參加全縣模範父親表揚。宜蘭、蘇澳、三星、五結4鄉鎮市今天除表揚模範父親，也頒發好人好事代表、績優體育人員等。

張阿卿（左）與妻子張林美子（右）獲得模範父親與母親，膝下子女皆有所成就。圖／蘇澳鎮公所提供
張阿卿（左）與妻子張林美子（右）獲得模範父親與母親，膝下子女皆有所成就。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲（右）表示，張阿卿（左）見證蘇澳近百年歷史，保存傳統技藝也兼顧家庭，堪為模範。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲（右）表示，張阿卿（左）見證蘇澳近百年歷史，保存傳統技藝也兼顧家庭，堪為模範。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮模範父親代表張阿卿，今年93歲高齡，仍精神健碩，每天運動。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮模範父親代表張阿卿，今年93歲高齡，仍精神健碩，每天運動。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣宜蘭市、蘇澳鎮、三星鄉、五結鄉今天頒發模範父親，也頒發好人好事代表、績優體育人員等。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭縣宜蘭市、蘇澳鎮、三星鄉、五結鄉今天頒發模範父親，也頒發好人好事代表、績優體育人員等。圖／宜蘭市公所提供

蘇澳 宜蘭 子女

延伸閱讀

八大女偷走500萬搭機離逃往越南 木工男友質問她辯稱「借用」

蘇澳潑水節萬人空巷打水仗 水柱橫空製造「人造彩虹」

疫情無法再回故鄉 「灣生回家」主角竹中信子病中仍念台灣

《灣生回家》女主角竹中信子辭世 子女代母遺願訪故居

相關新聞

歷經戰火、蘇澳轉變近一世紀 93歲木工傳承農家技藝

宜蘭縣宜蘭市、蘇澳鎮、三星鄉、五結鄉今天頒發模範父親，其中蘇澳鎮代表張阿卿93歲，年輕時開家具行，用一手精湛的木工技術製...

午後對流發展旺 新北、台中等9縣市大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹以北、宜蘭、雲林至高雄山區及台中地區有局部大雨發...

高雄女接種AZ變格林巴利症候群 獲救濟金40萬

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第204次審議小組會議紀錄，此次審查170案，共有13例獲得救濟金。疾...

年增8千萬經費 新北8月開放身障者持愛心卡搭雙北捷運

新北市身心障礙者人口有17萬6759人，持續擴大愛心卡點數使用範圍，繼7月開放愛心卡及敬老卡搭乘台鐵列車後，將於8月1日...

手刀準備！中秋節台金機票 7月31日上午9時開放訂位

今年中秋節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，自9月28日至10月2日為離島航線疏運期，台金管制航線計提供342架次、...

台中最美獨立書店撐10年熄燈 霸氣老闆許諾捐圖書館

羅布森董事長汪世旭在台中市烏日區溪尾里溪尾里稻田中央開設羅布森書蟲房，並許諾十年不關，是少數在連鎖、網路書店夾擊下存活滿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦