併校潮！北市大與大理高中談合併 一關鍵成教育史突破
台北市立大學近期正密切與市立大理高中討論合併，若成功，將打造全台首間「全齡大學」，是台灣教育史上重大突破，企劃書內容已完成日前送往教育局審議，預計最快113學年度上路，該案日前也舉辦公聽會，也獲得地方、家長認同與支持。
談到為何會走入萬華與大理高中合併，北市立大學邱英浩接受本報專訪表示，大學都有社會責任，過去萬華是台北最早發展區位之一，若兩校能合併，都市規劃、各級教育專家等專業團隊進駐，以大理高中作為基地，也能成為跟地方社區聯繫的平台。
籌備小組委員、北市大體育學院院長曾國維提到，北市大體育學院是專門在培養亞、奧運人才，跟過去體育表現優異大理高中有合作，未來若併校，北市大從國中開始找尋人才加以培養，此外，市北大也有運動科學、運動防護專業人才師資，也是將專業運動保護概念分享給體育選手們，學會保護自己。
北市大若與大理高中成功合併，將打造全台首間「全齡大學」，是台灣教育史上重大突破，曾國維說明，「全齡大學」，就是讓同樣生活圈民眾能夠「活到老，學到老」，這樣合作除能讓師生都能受益，更能推動萬華社區再生，未來希望不只大理高中，周邊學校都能用合作關係，擴大範圍。
大理高中校長楊廣銓也說，萬華區因疫情常被說是破口，加上許多國小應屆畢業生選擇到其他行政區就讀，他推動這個提案，希望將外流的學生拉回萬華區就讀，26日已送件台北市政府教育局。
教育局副局長陳素慧表示，兩校合併就像男女朋友談戀愛一樣，必須要情投意合，才會考慮結婚，只要都有意願，教育局原則上是樂觀其成，北市雖無大學高中整併相關規範，但可適用國立大學合併法，教育局會針對企劃書內容進行審查。
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