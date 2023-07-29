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將接任首屆農業部長 陳吉仲：不忘初衷

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
陳吉仲今天發文表示，掛在南海路37號紅磚建築上的這塊牌子，在8月1日當天，即將從「農委會」換成「農業部」。圖／取自陳吉仲臉書
陳吉仲今天發文表示，掛在南海路37號紅磚建築上的這塊牌子，在8月1日當天，即將從「農委會」換成「農業部」。圖／取自陳吉仲臉書

農業部長將由農委會主委陳吉仲接任，陳吉仲今天在臉書表示，不忘初衷，與大家繼續向前行。

他表示，掛在南海路37號紅磚建築上的這塊牌子，在8月1日當天，即將從「農委會」換成「農業部」。這一步，我們一起走了35年，感謝35年內投入農業部門的農漁民和團體。

陳吉仲說，這些年來，因為有農業部門所有夥伴們的努力，還有蔡英文總統與行政院、立法院的支持，「我們才能陸續做出許多新農業政策的續效」。要代表農漁民感謝大家的投入和幫忙。

農業部即將成立，陳吉仲表示，「代表我們要更加全力照顧農漁民朋友，接下來的日子，我們不忘初衷，與所有農漁民朋友、農業部門所有夥伴們和團體共同打拚」，壯大台灣農業的行列，帶動台灣農業永續發展。

農業部 陳吉仲 漁民

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