將接任首屆農業部長 陳吉仲：不忘初衷
農業部長將由農委會主委陳吉仲接任，陳吉仲今天在臉書表示，不忘初衷，與大家繼續向前行。
他表示，掛在南海路37號紅磚建築上的這塊牌子，在8月1日當天，即將從「農委會」換成「農業部」。這一步，我們一起走了35年，感謝35年內投入農業部門的農漁民和團體。
陳吉仲說，這些年來，因為有農業部門所有夥伴們的努力，還有蔡英文總統與行政院、立法院的支持，「我們才能陸續做出許多新農業政策的續效」。要代表農漁民感謝大家的投入和幫忙。
農業部即將成立，陳吉仲表示，「代表我們要更加全力照顧農漁民朋友，接下來的日子，我們不忘初衷，與所有農漁民朋友、農業部門所有夥伴們和團體共同打拚」，壯大台灣農業的行列，帶動台灣農業永續發展。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言