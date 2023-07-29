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手刀準備！中秋節台金機票 7月31日上午9時開放訂位
今年中秋節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，自9月28日至10月2日為離島航線疏運期，台金管制航線計提供342架次、36882個座位數，並自7月31日（周一）上午9時起開放訂位，金門縣政府提醒民眾，屆時記得上線訂票。
金門縣政府表提醒鄉親旅客，此次中秋連假，於尖峰時段9月28日至9月30日台灣出發往金門方向，以及9月30日至10月2日金門出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效之利用。
旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。
此外，縣府也提醒鄉親旅客務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日也請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。
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