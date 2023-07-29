快訊

全國商圈嘉年華眾人喊「咱自己出來選總統」 郭台銘：好

日本羽賽／不敵新任球后安洗瑩止步4強 戴資穎苦吞對戰4連敗

88會館洗錢案負責人郭哲敏泰國落網 調查局：最快下周押解回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手刀準備！中秋節台金機票 7月31日上午9時開放訂位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今年中秋節有3天連假，台金機票將於 7月31日上午9時開放訂位。記者蔡家蓁／攝影
今年中秋節有3天連假，台金機票將於 7月31日上午9時開放訂位。記者蔡家蓁／攝影

今年中秋節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，自9月28日至10月2日為離島航線疏運期，台金管制航線計提供342架次、36882個座位數，並自7月31日（周一）上午9時起開放訂位，金門縣政府提醒民眾，屆時記得上線訂票。

金門縣政府表提醒鄉親旅客，此次中秋連假，於尖峰時段9月28日至9月30日台灣出發往金門方向，以及9月30日至10月2日金門出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效之利用。

旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，縣府也提醒鄉親旅客務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日也請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

金門縣政府今天表示，中秋節連假台金機票將於 7月31日上午9時開放訂位，請民眾記得上網預訂。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣政府今天表示，中秋節連假台金機票將於 7月31日上午9時開放訂位，請民眾記得上網預訂。記者蔡家蓁／翻攝

金門 中秋節 機票 連假

延伸閱讀

自己家園自己救！台電金門籍子弟響應回鄉搶修復電

網美景點沒了！金門著名「鋼盔九重葛」不敵杜蘇芮颱風被吹斷

杜蘇芮颱風重創金門8千多戶停電 台電搶修復電率逾72%

杜蘇芮颱風肆虐金門10小時！8千戶民宅停電 路樹、招牌傾倒

相關新聞

午後對流發展旺 新北、台中等9縣市大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹以北、宜蘭、雲林至高雄山區及台中地區有局部大雨發...

高雄女接種AZ變格林巴利症候群 獲救濟金40萬

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第204次審議小組會議紀錄，此次審查170案，共有13例獲得救濟金。疾...

年增8千萬經費 新北8月開放身障者持愛心卡搭雙北捷運

新北市身心障礙者人口有17萬6759人，持續擴大愛心卡點數使用範圍，繼7月開放愛心卡及敬老卡搭乘台鐵列車後，將於8月1日...

手刀準備！中秋節台金機票 7月31日上午9時開放訂位

今年中秋節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，自9月28日至10月2日為離島航線疏運期，台金管制航線計提供342架次、...

野柳廢棄營區打造山海秘境國聖埔 獲國家卓越建設獎

交通部觀光局北觀處將國聖埔舊有營舍改造，增加休憩空間與服務設施，保留現有自然人文地景與生態資源，蛻變為野柳秘境，可串接金...

將接任首屆農業部長 陳吉仲：不忘初衷

農業部長將由農委會主委陳吉仲接任，陳吉仲今天在臉書表示，不忘初衷，與大家繼續向前行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦