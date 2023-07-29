延宕多年 健保再突破 次世代基因定序明年將納健保

次世代基因定序（NGS）為新科技發展下，癌症診療的新技術，可以一次執行多基因檢測，但費用不斐。健保署長石崇良表示，次世代基因定序將在明年納入健保給付，惟哪些癌症病人可以適用、給付金額多少仍待專家小組確認，將在年底前有更近一步規劃。

精準醫療或個人化醫療已成為癌症治療趨勢，而為找出真正有治療效益的病人，新興標靶治療或免疫療法都必須透過生物標記檢測來尋找治療標的。生物標記多為基因突變因此特殊表現在癌細胞，若是一個一個突變基因檢測，恐無法因應臨床治療，因此發展出次世代基因定序技術，一次可以檢測多個基因。

目前市場上已有數種技術平台可一次執行大量的基因定序分析，也有針對特定癌症或遺傳疾病開發的的基因檢測套組，次世代基因定序檢測因涉及昂貴儀器與高度生醫技術，收費因著檢測的基因數目從數萬到數十萬元不等。健保署近年已經開會討論數次但進度卻停滯不前，終於拍板將納入健保給付。

石崇良說，隨著精準醫療的發展，次世代基因定一定會納入健保；以往檢測都是單一位點，但隨著越來越多癌藥發展，有的用藥必須要次世代基因定序對應多位點才可以檢測。健保預計在明年把NGS納入給付，但哪些癌別適用，以及對應哪些位點，以及檢測準確度、上傳到資料庫的內容、以及給付藥物等都還要討論並確認配套。

明年度的健保總額仍在協商中，總預算為8581億至8,755億元，成長率為2.621%至4.7%。石崇良說，次世代基因定序會在新藥、新科技的給付項目中；至於爭取多少預算將納入健保總額協商中ㄧ併討論。