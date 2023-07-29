年增8千萬經費 新北8月開放身障者持愛心卡搭雙北捷運

新北市身心障礙者人口有17萬6759人，持續擴大愛心卡點數使用範圍，繼7月開放愛心卡及敬老卡搭乘台鐵列車後，將於8月1日再開放愛心卡可搭乘台北捷運及新北捷運，讓身心障礙朋友外出更便利。新北市社會局評估，新北市府一年所需經費約增加8千萬元。

社會局副局長許秀能表示，新北市身心障礙者人口位居全國之首，市長侯友宜體恤身障者行的不便，讓大家有更多元的乘車選擇、更友善的交通環境，原提供身心障礙者愛心卡，每人每月480點，自8月1日開始，除既有北北基公車及台鐵列車外，擴大至搭乘雙北捷運，所需經費一年約增加8千萬元。

許秀能說，身心障礙朋友使用愛心卡搭乘大眾運輸工具本就享半價優惠，另可在新北6大博物館享免費入場，身心障礙者及一位陪同者也可享全天候免費使用新北16家國民運動中心游泳池及健身房、體適能等設施。

社會局表示，為了讓大家就學、就醫、就養更便利，除了愛心卡外，還有低地板公車、無障礙計程車及擁有全國最多的復康巴士，持續打造無障礙友善環境，努力落實身心障礙權利公約精神，讓身心障礙朋友可以更安居樂活。