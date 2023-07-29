颱風過境家園清理有訣竅 細節沒注意恐染疾病

颱風杜蘇芮過境，不少地區因為受到豪雨影響產生積水、淹水，惟本土登革熱疫情尚未降溫，疾管署發言人曾淑慧針對傳染病防治給出3點提醒盼民眾加強個人防護，清除病媒蚊孳生源、清理家園勿赤腳以及注意環境衛生。

今年登革熱疫情寫近十年最慘紀錄，全國累計至今已有749例本土病例，然而颱風過後約兩周期間通常是病媒蚊指數最高的期間，恐會使南部登革熱疫情風險變高。目前我國本土登革熱病例分布以台南614例最多，其餘依序雲林縣102例、高雄市27例、台中市3例、南投縣2例、屏東縣1例，並且有8例重症及1例死亡。

曾淑慧說，昨日新增18例本土登革熱病例，分別為台南市7例、雲林縣5例、高雄市4例、南投縣2例。民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫並主動告知活動史。

曾淑慧指出，降雨後環境中容易產生積水容器，成為孑孓孳生的溫床，因此請民眾檢查居家環境，清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等孳生源。

此外，她提醒，清理時應該穿著著雨鞋或防水長靴，並戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，導致感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

再者，若遇蓄水池遭汙水侵入，曾淑慧說，應確實清洗、消毒後再蓄水，並且要把水徹底煮沸後再飲用。若要擦拭居家環境，民眾可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍；而廚具及餐具應煮沸消毒，或用稀釋漂白水消毒（10公升清水加40毫升漂白水）再以清水沖洗乾淨後再使用。