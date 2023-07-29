快訊

網軍打柯文哲「仇女」回力鏢射向賴清德 綠白互打藍受益？

高三女遭主任教官性騷一年 求助老師、校長竟反遭「記警告」報復

北市大將有附中了 打造全台首間「全齡大學」有何盤算？

颱風過境家園清理有訣竅 細節沒注意恐染疾病

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
中颱杜蘇芮豪雨帶來豪雨讓多處淹水，疾管署提醒降雨後環境中容易產生積水容器，應盡速清除病媒蚊孳生源。記者張已亷／攝影
中颱杜蘇芮豪雨帶來豪雨讓多處淹水，疾管署提醒降雨後環境中容易產生積水容器，應盡速清除病媒蚊孳生源。記者張已亷／攝影

颱風杜蘇芮過境，不少地區因為受到豪雨影響產生積水、淹水，惟本土登革熱疫情尚未降溫，疾管署發言人曾淑慧針對傳染病防治給出3點提醒盼民眾加強個人防護，清除病媒蚊孳生源、清理家園勿赤腳以及注意環境衛生。

今年登革熱疫情寫近十年最慘紀錄，全國累計至今已有749例本土病例，然而颱風過後約兩周期間通常是病媒蚊指數最高的期間，恐會使南部登革熱疫情風險變高。目前我國本土登革熱病例分布以台南614例最多，其餘依序雲林縣102例、高雄市27例、台中市3例、南投縣2例、屏東縣1例，並且有8例重症及1例死亡。

曾淑慧說，昨日新增18例本土登革熱病例，分別為台南市7例、雲林縣5例、高雄市4例、南投縣2例。民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫並主動告知活動史。

曾淑慧指出，降雨後環境中容易產生積水容器，成為孑孓孳生的溫床，因此請民眾檢查居家環境，清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等孳生源。

此外，她提醒，清理時應該穿著著雨鞋或防水長靴，並戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，導致感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

再者，若遇蓄水池遭汙水侵入，曾淑慧說，應確實清洗、消毒後再蓄水，並且要把水徹底煮沸後再飲用。若要擦拭居家環境，民眾可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍；而廚具及餐具應煮沸消毒，或用稀釋漂白水消毒（10公升清水加40毫升漂白水）再以清水沖洗乾淨後再使用。

登革熱 颱風

延伸閱讀

破觀測紀錄！杜蘇芮颱風在東吉嶼海域掀起20米高狂浪

杜蘇芮颱風肆虐後遊客傻眼 台南七股網仔寮沙洲變這樣

網美景點沒了！金門著名「鋼盔九重葛」不敵杜蘇芮颱風被吹斷

杜蘇芮颱風遠離天空放晴 高雄多場館休園整頓

相關新聞

日本氣象廳修正：卡努颱風31日轉強颱 8月2日最接近台灣

今年第6號颱風「卡努」28日凌晨3時正式生成，目前以每小時20公里速度持續朝日本沖繩方向前進，日本氣象廳預估，卡努威力會...

卡努颱風下周一轉中颱進逼 氣象局點名北部、西部慎防 這兩天影響最劇烈

卡努颱風將影響台灣下周天氣。中央氣象局預報員曾昭誠說，未來一周各地降雨機率仍大，留意午後雷陣雨。下周二、周三開始受到卡努...

颱風過境家園清理有訣竅 細節沒注意恐染疾病

颱風杜蘇芮過境，不少地區因為受到豪雨影響產生積水、淹水，惟本土登革熱疫情尚未降溫，疾管署發言人曾淑慧針對傳染病防治給出3...

高雄女接種AZ變格林巴利症候群 獲救濟金40萬

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第204次審議小組會議紀錄，此次審查170案，共有13例獲得救濟金。疾...

到關渡大橋觀景樓看他的傷口 藝術家把八里當創作舞台

行經八里路邊，有沒有發現牆角躲著黑色烏龜？順著烏龜足跡往前，你將在關渡大橋觀景樓頂樓發現藝術驚喜，再在關渡大橋邊驚艷一本冰書，正隨烈日重新化入宇宙…… 視覺藝術家郭奕臣以八里為展演舞台，即日起展出全戶外展覽「橋」，所有展品都在路上等觀眾發現，猶如一場微型大地藝術節。

重案追緝令／一場豪賭讓哥倆好雙雙殞命 一陳屍箱涵一成梁上冤魂

「十賭九詐，久賭必輸」，賭博不僅害人不淺，就連好友因賭背叛也是時有所聞，13年前男子莊博凱遭人殺害棄屍，頭七那天也許是菩蕯顯靈，家屬進廟擲筊，隨即在附近水溝涵洞，發現遭大石壓住的遺體，而疑似行凶的好友蔡建雄，也在隔天身亡，為了800萬元的賭債，兩條人命因此消逝，令人唏噓不已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦