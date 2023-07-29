颱風影響捐血意願 南部血液庫存量僅剩2天

受到杜蘇芮颱風影響，南部地區放了2天的颱風假，風災打亂了捐血中心原定的募血活動步調，對於已經出現短缺的醫療用血庫存來說，無疑是雪上加霜。台灣血液基金會高雄捐血中心說，目前南部地區血液庫存量僅存2天，各種血液庫存都嚴重短缺，若血液庫存量無法盡快提升，將對醫院所需之醫療用血造成衝擊。

高雄捐血中心表示，南部地區包括嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、台東，每日約需2100袋醫療用血，受到颱風假及風雨的影響，南部地區前2天的血液募集量幾近為零，昨日也緊急從台北及新竹緊急支援5百多袋血液以支援南部地區醫療用血需求。

高雄捐血中心緊急呼籲南部鄉親，只要身體健康，兩週內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，趁本週假日天氣放晴盡快前往鄰近的捐血室或捐血車捐血，以挽救急需輸血的病患。

無論是南部地區還是其他地區，血液庫存的充足需要大家的支持及伸出手臂挽袖捐血，讓醫療用血可以充足無虞。假日相關捐血地點及捐血活動訊息可以至高雄捐血中心官網或FB粉絲團查詢。

高雄捐血中心官網；https://www.ks.blood.org.tw/Internet/Kaohsiung/LocationMonth.aspx?site_id=6

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