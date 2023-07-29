卡努颱風下周一轉中颱進逼 氣象局點名北部、西部慎防 這兩天影響最劇烈

卡努颱風將影響台灣下周天氣。中央氣象局預報員曾昭誠說，未來一周各地降雨機率仍大，留意午後雷陣雨。下周二、周三開始受到卡努颱風外圍環流影響，西半部感受明顯。下周二起東南部留意焚風，下周一起東半部、馬祖易有長浪。

曾昭誠說，杜蘇芮颱風今天上午8時已經減弱為熱帶性低氣壓，台灣仍然會受到它外圍雲系影響，今明兩天水氣仍然偏多，降雨機率比較高，各地回到多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態。

他指出，今天金門、馬祖附近有比較強的雨帶通過，仍是屬於杜蘇芮颱風後續比較旺盛的雨帶。台灣附近水氣比較偏多，但是主要會整天有不定時降雨部分在東半部；西半部地區會有午後雷陣雨，尤其中部以北今天的午後雷陣雨會比較旺盛，雨勢會比較大一點，降雨強度也會大一些。今晚之後降雨集中在東部沿海和中部沿海地區。

氣溫部分，今天氣溫比昨天上升一點；昨天全台降雨狀況滿明顯的，所以溫度稍微比較偏低。今天台灣回到多雲到晴的天氣型態，所以各地高溫32至34度，東半部雲量偏多，高溫31至33度。

卡努颱風目前強度仍然是輕度颱風，曾昭誠表示，未來將趨向琉球群島一帶的海域前進。未來一段時間，台灣天氣受到卡努颱風動向影響。目前颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方1600公里海面上，未來一兩天內會朝向偏北北西的方向移動，到了日本南方海面後會轉向西本，預計會從台灣北方的海面通過。

曾昭誠說，卡努颱風下周二、周三會到台灣北方海面，屆時它的風場對台灣風向的影響大概是偏向西到西北風的風向，整體來說西半部的降雨會比較明顯，北部的降雨受到整個颱風外圍環流影響都會比較明顯一點。

曾昭誠表示，下周三颱風位置比較偏中國大陸的地方，台灣仍然偏向西到西北風的風向影響，西半部、西南部、北部仍然有降雨機會。東半部則以午後熱對流的影響為主。

颱風走之後，帶來的後續西南風比較明顯。曾昭誠說，下周四、周五整個颱風位置已經在中國內陸消散掉了，帶上來的西南風會對台灣西南部造成明顯的雨勢，其他地方也會有零星降雨。下周二、周三卡努颱風在台灣北方海面，西南風在東南部也是比較明顯的，台東大武可能會有焚風發生。

曾昭誠說，下周一是未來一周水氣比較少的一天，清晨到上午西半部偶有雨勢發生，午後山區、東半部、南部有雷陣雨。下周二、周三受到颱風外圍環流影響，整個西半部、北部地區有局部陣雨發生，東半部因為偏背風面、所以偏向午後雷陣雨。

他說，下周四、周五颱風已經遠離台灣，但後續的西南風會影響中南部地區，降雨會比較明顯，各地也是午後有雨的天氣型態。

曾昭誠表示，卡努颱風大約是下周二、周三靠近台灣，西半部整天都會降雨。至於雨勢要視卡努颱風距離台灣的遠近，如果離台灣比較近的話，雨勢會比較大一點；若距離比較遠，影響就會比較小。後續降雨等級要等颱風比較靠近才會比較清楚。

至於卡努颱風強度變化，曾昭誠說，往北北西行進過程中強度會增強，大約到了下周一過後就有機會增強為中度颱風。風場範圍可能會進一步擴大，下周二、周三外圍環流一定會影響到台灣，這段時間西半部、北部地區都會有降雨情形。

曾昭誠說，卡努颱風開始轉往西北的位置相當關鍵，如果它轉往西北的位置比較北偏，颱風路徑就會偏北；如果位置比較南偏，路徑就會比較偏南。所以要關注它往北北西走的方向，然後開始轉彎的時間點，以及位置；對台灣整體影響都不太一樣。卡努颱風未來以中颱強度靠近台灣的北方海面。