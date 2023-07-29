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7月地球發燒再創6紀錄 彭啟明：都是不及格的紅字

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
過去3周的地球資料都是不及格的紅字，相繼再破新紀錄。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
過去3周的地球資料都是不及格的紅字，相繼再破新紀錄。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

7月即將結束，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，過去3周的地球資料，就像是健康檢查報告一樣，都是不及格的紅字，相繼再破新紀錄。

他說，根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」整理的重點，有記錄以來全球最高日平均地表氣溫、有記錄以來全球最高日平均地表氣溫、有記錄以來最熱的3周、全球平均氣溫暫時突破1.5度閾值、遠高於全球平均海面溫度、全國氣溫新紀錄。「過幾天應該就會再宣布，7月再度破有史以來最熱的7月」。

彭啟明表示，民眾可以檢核一下，自己的行為是否因為暖化高溫做出改變、改變的程度是否有影響到其他人、社會與企業是否支持改變的力道、政府與負責單位是否更認真的看待此事、是否與國際接軌一起來面對。「如果沒有，或是哩哩剌剌的表象工作，那我們就還是持續接受發燒的紅單，及未來遭遇到更極端天氣的苦果吧」。

彭啟明 高溫 暖化

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