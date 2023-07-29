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杜蘇芮沒颱風尾 卡努是否近台？ 專家：轉彎角度是關鍵
杜蘇芮颱風遠離，並已減弱為輕度颱風。卡努颱風昨天凌晨2時接力生成。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，下一個卡努颱風看來會趨向台灣東北方到北方海域，下周一來到琉球附近時，轉彎的角度將是會不會靠近台灣的關鍵。
他說，目前來看卡努颱風似乎直接威脅台灣的機會不高，但是受到後續可能引進西南季風以及相關季風低壓槽的影響，下周三之後，台灣附近的降雨機會有明顯提高的可能性，而且看起來會持續數天。
吳聖宇表示，西南季風迎風面的中南部不排除有較大雨勢發生機會，要繼續留意後續預報的變化情況。
氣象局說，輕度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在馬祖西北方420公里之處（台北西北方620公里之處），以每小時30公里速度，向北北西進行，即將減弱為熱帶性低氣壓。輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1730公里的海面上，以每小時16公里速度，向西北進行。
天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今明兩天仍是受到偏南風影響為主，雖然杜蘇芮颱風過後並沒有明顯的西南氣流（俗稱的颱風尾），但是偏南風帶來的水氣仍多，預報上來看要注意迎風面的南部、花東地區可能局部短暫陣雨，中午過後熱對流發展較為旺盛，有局部大雷雨可能性，天氣還是不太穩定，危險區域以及海邊暫時不要前往，比較安全。
廖于霆說，卡努颱風預估未來會以相當快的速度向北北西轉西北的方向移動，大致會經過琉球群島、東海海域然後趨向大陸長江口一帶，下周二、周三預估就會經過台灣以北，依照目前的預報來看，直接威脅台灣的機會應該不高，不過有可能在下周後半為台灣附近引進較明顯的西南風水氣降雨，後續變化情況還有待觀察。
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