快訊

性騷風波後老婆上台激吻力挺 陳昇：我不是一個爛貨！

圖解新聞╱從90到2奈米 細數台積研發 「這製程」制霸全球關鍵

馬斯克為何把Twitter品牌改為X？克魯曼：恐罹患這種症候群

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜蘇芮沒颱風尾 卡努是否近台？ 專家：轉彎角度是關鍵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
南部、花東地區可能局部短暫陣雨，中午過後熱對流發展較為旺盛，有局部大雷雨可能性。本報資料照片
南部、花東地區可能局部短暫陣雨，中午過後熱對流發展較為旺盛，有局部大雷雨可能性。本報資料照片

杜蘇芮颱風遠離，並已減弱為輕度颱風。卡努颱風昨天凌晨2時接力生成。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，下一個卡努颱風看來會趨向台灣東北方到北方海域，下周一來到琉球附近時，轉彎的角度將是會不會靠近台灣的關鍵。

他說，目前來看卡努颱風似乎直接威脅台灣的機會不高，但是受到後續可能引進西南季風以及相關季風低壓槽的影響，下周三之後，台灣附近的降雨機會有明顯提高的可能性，而且看起來會持續數天。

吳聖宇表示，西南季風迎風面的中南部不排除有較大雨勢發生機會，要繼續留意後續預報的變化情況。

氣象局說，輕度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在馬祖西北方420公里之處（台北西北方620公里之處），以每小時30公里速度，向北北西進行，即將減弱為熱帶性低氣壓。輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1730公里的海面上，以每小時16公里速度，向西北進行。

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今明兩天仍是受到偏南風影響為主，雖然杜蘇芮颱風過後並沒有明顯的西南氣流（俗稱的颱風尾），但是偏南風帶來的水氣仍多，預報上來看要注意迎風面的南部、花東地區可能局部短暫陣雨，中午過後熱對流發展較為旺盛，有局部大雷雨可能性，天氣還是不太穩定，危險區域以及海邊暫時不要前往，比較安全。

廖于霆說，卡努颱風預估未來會以相當快的速度向北北西轉西北的方向移動，大致會經過琉球群島、東海海域然後趨向大陸長江口一帶，下周二、周三預估就會經過台灣以北，依照目前的預報來看，直接威脅台灣的機會應該不高，不過有可能在下周後半為台灣附近引進較明顯的西南風水氣降雨，後續變化情況還有待觀察。

輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1730公里的海面上，以每小時16公里速度，向西北進行。圖／取自氣象局網站
輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1730公里的海面上，以每小時16公里速度，向西北進行。圖／取自氣象局網站

杜蘇芮颱風

延伸閱讀

杜蘇芮颱風重創金門8千多戶停電 台電搶修復電率逾72%

因杜蘇芮侵台受困台東栗松溫泉 救難人員冒險涉水救出2山友

杜蘇芮襲屏東縣2天停電近5萬戶 今晚7點前全復電了

杜蘇芮挾豪雨！台9戊線邊坡崩坍雙向阻斷 公路局3工處傍晚搶通單線

相關新聞

1張圖看杜蘇芮雨區「中央山脈一刀切」 曾文水庫解渴指望下周三

杜蘇芮颱風遠離，造成東半部、南部、離島等地區傳出災情。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，杜蘇芮大雨狂灌，高聳的中央...

查獲酒駕須當場「拆車牌」 規定變嚴格卻也增添員警困擾

工作項目繁雜的警察今年又多了一項新工作「拆酒駕者車牌」。今年6月30日起的交通新制，除了加強取締車輛未禮讓行人加重開罰外，另新增一項工作，攔檢酒駕者要當場查扣車牌，並由警察拆下。比過去規定車主可在30天內主動繳回車牌嚴格許多，但「拆車牌」卻也造成執法員警困擾。...

杜蘇芮沒颱風尾 卡努是否近台？ 專家：轉彎角度是關鍵

杜蘇芮颱風遠離，並已減弱為輕度颱風。卡努颱風昨天凌晨2時接力生成。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」...

「卡努」將跨中颱 吳德榮：尚無法完全排除暴風圈侵台近海機率

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，台東縣已有局部豪雨發生；今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生...

一個人的安全網 ─保險篇／買保險把握2原則：從大到小、從近到遠

如何評估買的保險夠不夠？台灣理財規劃產業發展促進會副理事長吳士賢建議，應假設自己明天就無法工作，生活保障是否足夠？單身族...

一個人的安全網 ─保險篇／保險存摺 買的保險都能查

買了保險，卻不記得自己買了什麼？壽險公會保險存摺提供線上保單查詢服務，有網頁版及App版，可查詢個人所有人身保險投保狀況...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦