健康你我他／運動、種菜、唱歌 享受一個人的快樂

三年前先生走了以後，我就一個人住。我有三個孩子，大兒子在科學園區上班、女兒在大學任教、小兒子在美國定居，他們都有安定的工作以及收入。因此，在爸爸走後，他們就一再叮嚀我：「努力地去過自己快樂、舒適的生活」、「太好了，我就真的去過我認為最棒的日子」。

每天上午，我會開著心愛的小車，載著好友到度假村從事游泳、三溫暖、健身房的活動。中午我一個人會一邊聽音樂一邊看報紙，享用自己做的午餐。

住家旁邊有一小塊開心菜園，傍晚我會去拔草翻土整理，讓眼睛休息、頭腦放空，路過的朋友會停下來聊聊天，有收穫時則會分享給他們，整理好菜園後，還有一整排的盆栽等著我照顧。我們這條巷子擺放了很多盆栽，是很多人喜歡的散步區域。

晚上我一樣是邊吃飯邊看報，我們家是聯合報近50年的忠實讀者，因此就這樣看到7月主題忍不住提筆分享一個人住的感想。

舉凡公教退休、老人會、社區發展協會等旅遊，我都會報名參加，因而迷上唱卡拉OK，目前已經背了快50首曲子，在車上高歌後聽到的回饋，激勵我更努力的練習。一個人住，也可以做很多讓自己感覺快樂幸福的事。