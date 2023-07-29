科普好健康／黃螢光輔助顯微鏡 精準切除惡性腦瘤

大林慈濟醫院副院長暨腦神經外科主任陳金城。圖／大林慈濟醫院提供

38歲的小誠頭戴棒球帽，刻意壓低帽子遮住半張臉走進診間，手中拿著院外的檢查資料，他主訴三年前曾經接受過腦瘤手術，原以為把瘤拿掉之後就會好，但最近又被檢查出腫瘤復發，已經沒有信心留在原醫院做治療，於是抱著一絲希望改到我的門診就醫。

透過電腦螢幕清晰可見，一顆3公分大的腦瘤再度攻占了他的右額葉，同時從過去病歷中發現，他的額葉惡性腫瘤屬於分化不良星狀細胞瘤，也就是「第三級惡性腦瘤」，因此告訴他應盡快安排時間手術，再放下去恐怕會有生命危險。

小誠面對再次的手術挑戰，難免擔心害怕，但是讓他及家屬充分了解整個治療過程，經過討論之後，他馬上同意再次接受手術。因為考量他之前已有開過刀，因此這次開顱手術以原來的傷口進行，同時依據病情決定開顱範圍。手術後經過病理檢查結果，證實小誠的腦瘤為「膠質母細胞瘤」，也就是「第四級惡性腦瘤」，屬於最惡性的腦瘤。

膠質母細胞瘤 早期難發現

膠質母細胞瘤初期症狀缺乏特異性，可能只有非特異性的頭痛、頭暈、記憶衰退等症狀，往往直到特異性症狀出現，如語言障礙、認知缺損、感覺異常、肢體無力、癲癇發作以及嚴重意識昏迷等，才會確診。因此，膠質母細胞瘤很難於早期發現，多數人都因症狀惡化，甚至昏迷嗜睡，緊急送醫急救，才發現罹患膠質母細胞瘤。

通常腦瘤手術為了不傷及重要的神經構造，都會採用最大安全的切除方式，畢竟是人腦，很難像身體其他部位腫瘤一樣，能藉由犧牲周邊正常組織而做到更完全切除，因此，就算術中認為已經全部切除乾淨，但術後仍必須搭配放療、化療或標靶藥物治療，使疾病預後效果更好。

術後放射治療 殺光癌細胞

隨著醫療進步，黃螢光輔助搭配手術中顯微鏡神經功能監測，可以在手術過程中清楚分辨腫瘤與正常組織的界線位置，避免切除到正常的組織，更精準及做最大有效安全範圍切除，減少殘餘腫瘤存在，術後再做放射治療，將術中無法切乾淨或肉眼看不到的癌細胞一網打盡，預後也比較好。手術當天，透過黃螢光輔助，讓小誠腦袋中的惡性腫瘤無所遁形，二個小時之後，成功清除所有腫瘤。

膠質母細胞瘤為最常見的原發性惡性腦瘤，根據美國癌症協會估計，每年約有1萬3000名病人死亡。這類腫瘤好發於45至65歲男性，因為初期症狀不明顯，發現時往往腫瘤已經有一定大小，因此，若有出現非特異性的頭痛、頭暈、記憶衰退等症狀，建議最好找專科醫師做詳細檢查，以免錯過治療黃金期。