聽新聞
test
0:00 / 0:00

科普好健康／黃螢光輔助顯微鏡 精準切除惡性腦瘤

聯合報／ 文／大林慈濟醫院副院長暨腦神經外科主任陳金城
膠質母細胞瘤初期症狀不明顯，發現時往往已經有一定大小，若出現非特異性的頭痛、頭暈、記憶衰退，最好就醫檢查，以免錯過治療黃金期。圖／123RF
膠質母細胞瘤初期症狀不明顯，發現時往往已經有一定大小，若出現非特異性的頭痛、頭暈、記憶衰退，最好就醫檢查，以免錯過治療黃金期。圖／123RF

大林慈濟醫院副院長暨腦神經外科主任陳金城。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院副院長暨腦神經外科主任陳金城。圖／大林慈濟醫院提供

38歲的小誠頭戴棒球帽，刻意壓低帽子遮住半張臉走進診間，手中拿著院外的檢查資料，他主訴三年前曾經接受過腦瘤手術，原以為把瘤拿掉之後就會好，但最近又被檢查出腫瘤復發，已經沒有信心留在原醫院做治療，於是抱著一絲希望改到我的門診就醫。

透過電腦螢幕清晰可見，一顆3公分大的腦瘤再度攻占了他的右額葉，同時從過去病歷中發現，他的額葉惡性腫瘤屬於分化不良星狀細胞瘤，也就是「第三級惡性腦瘤」，因此告訴他應盡快安排時間手術，再放下去恐怕會有生命危險。

小誠面對再次的手術挑戰，難免擔心害怕，但是讓他及家屬充分了解整個治療過程，經過討論之後，他馬上同意再次接受手術。因為考量他之前已有開過刀，因此這次開顱手術以原來的傷口進行，同時依據病情決定開顱範圍。手術後經過病理檢查結果，證實小誠的腦瘤為「膠質母細胞瘤」，也就是「第四級惡性腦瘤」，屬於最惡性的腦瘤。

膠質母細胞瘤 早期難發現

膠質母細胞瘤初期症狀缺乏特異性，可能只有非特異性的頭痛、頭暈、記憶衰退等症狀，往往直到特異性症狀出現，如語言障礙、認知缺損、感覺異常、肢體無力、癲癇發作以及嚴重意識昏迷等，才會確診。因此，膠質母細胞瘤很難於早期發現，多數人都因症狀惡化，甚至昏迷嗜睡，緊急送醫急救，才發現罹患膠質母細胞瘤。

通常腦瘤手術為了不傷及重要的神經構造，都會採用最大安全的切除方式，畢竟是人腦，很難像身體其他部位腫瘤一樣，能藉由犧牲周邊正常組織而做到更完全切除，因此，就算術中認為已經全部切除乾淨，但術後仍必須搭配放療、化療或標靶藥物治療，使疾病預後效果更好。

術後放射治療 殺光癌細胞

隨著醫療進步，黃螢光輔助搭配手術中顯微鏡神經功能監測，可以在手術過程中清楚分辨腫瘤與正常組織的界線位置，避免切除到正常的組織，更精準及做最大有效安全範圍切除，減少殘餘腫瘤存在，術後再做放射治療，將術中無法切乾淨或肉眼看不到的癌細胞一網打盡，預後也比較好。手術當天，透過黃螢光輔助，讓小誠腦袋中的惡性腫瘤無所遁形，二個小時之後，成功清除所有腫瘤。

膠質母細胞瘤為最常見的原發性惡性腦瘤，根據美國癌症協會估計，每年約有1萬3000名病人死亡。這類腫瘤好發於45至65歲男性，因為初期症狀不明顯，發現時往往腫瘤已經有一定大小，因此，若有出現非特異性的頭痛、頭暈、記憶衰退等症狀，建議最好找專科醫師做詳細檢查，以免錯過治療黃金期。

手指位置為病人打顯影劑的核磁共振檢查，可看到大腦右側額葉腫瘤。圖／大林慈濟醫院提供
手指位置為病人打顯影劑的核磁共振檢查，可看到大腦右側額葉腫瘤。圖／大林慈濟醫院提供

手術 腫瘤 頭痛

延伸閱讀

秀傳整合醫療中心開幕 中西醫療提升癌友生活品質

畫面驚人！頭上長滿腫瘤像彈珠 女從小患怪病拖到52歲才就醫

砸錢縮腹豐胸卻釀奇怪後遺症 女子崩潰：下面有腐臭味

大腸癌歷經手術和化療仍轉移 台中榮總全基因檢測讓患者腫瘤縮小

相關新聞

目睹「超級藍月」 錯過得等到2029年

8月即將到來，肉眼可見的天文奇觀陸續登場。台北市立天文館分享，不只歷年觀賞條件最佳的英仙座流星雨、一年一度的土星衝以及水...

中部血庫拉警報 A型剩2.2天

暑假血庫血源短缺，加上杜蘇芮颱風來襲，捐血人更少。台中捐血中心昨表示，中部血庫庫存僅剩2.5天，低於7天安全庫存量，A型...

台南登革熱614例 家庭感染近3成 住家需防蚊

台南市到昨天下午3點疾病管制署研判7例本土登革熱確診病例，累積本土病例614例，7例分布永康區4，東區2例，仁德區1例，...

高雄登革熱27例 颱風後48小時清除積水

高雄市昨天公布新增本土登革熱確診個案4例，累計27例。衛生局說，高雄受杜蘇芮颱風影響連日降雨，造成部分地區積水，民眾在風...

交通事故死傷仍增 今年1至5月156行人亡

交通部昨公布今年截至五月的交通事故死傷數據，無論是五月單月或今年一至五月累計交通事故件數、死亡人數均較去年同期增加。交通...

修法公聽會 減碳增量抵換 業界催代金制

環保署昨針對「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案舉辦修法公聽會，工總代表表示，缺乏抵換來源跟代金制度，會使得國外投資卻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦