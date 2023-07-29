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修法公聽會 減碳增量抵換 業界催代金制
環保署昨針對「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案舉辦修法公聽會，工總代表表示，缺乏抵換來源跟代金制度，會使得國外投資卻步，未來國內恐無重大投資；環保署表示，代金制度要等待碳費草案出爐，跟外界溝通才會明確，最快今年年底、明年上半年出爐。
根據草案規定，未來只要是開發面積達五十公頃以上的園區、工廠設立及天然氣以外火力發電、汽電共生廠等開發案件，都應提出增量抵換承諾，增量抵換比率每年至少一成，連續執行至少十年。
工總代表表示，目前增量抵換額度的需求大於供應量，若沒有代金制度，恐怕很難符合環保署法規要求，未來勢必會衝擊供應鏈，並限制新投資案。
半導體協會說，自願減量專案提及碳費徵收對象不得申請，萬一增量抵換的抵換來源不足，未來開發案勢必難以走下去。
環保署氣候變遷籌備處副組長郭孟芸表示，業界擔心抵換來源不足，要求要有其他的抵換方式，在方法學找到可以抵換的方式，若找不到可以抵換，也可以建立方法學，至於未來碳權交易所成立後，是否也可以抵換，要審慎討論。
郭孟芸表示，基本上以自己減量為優先，接著才是增量抵換，最後才是代金制度，就算有代金制度，也應高於抵換，才不會讓企業認為只要花錢就好，目的仍在開發單位自己實際減量。
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