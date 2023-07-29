交通事故死傷仍增 今年1至5月156行人亡

交通部昨公布今年截至五月的交通事故死傷數據，無論是五月單月或今年一至五月累計交通事故件數、死亡人數均較去年同期增加。交通部長王國材坦言，道安改革的死傷數字不可能馬上下降，但五月的行人死亡已有減少，「交通安全基本法」草稿已送到行政院，期待下會期送到立法院。

根據交通部道安委員會統計，今年五月交通事故三萬四○二九件，造成二七○人死亡、四萬五五五六人受傷；今年一月至五月累計交通事故十六萬八四一三件，造成一三○九人死亡、廿二萬六○四七人受傷，其中行人死亡一五六人，較去年同期增加六人，機車、高齡者及酒駕死亡也較去年同期增加。

王國材表示，自己對於道安改革的時效也很著急，但數字不可能馬上降下來，七月到九月將加強機車路權或環境改善。交通部已完成「交通安全基本法」草稿，明訂中央、地方及各部會權責、預算專款專用，分工每個人在道安工作扮演的角色。

針對行人違規是否要提高罰鍰？王國材表示，確實有些行人在道路上會漫不經心滑手機，未來會檢討。道安會執秘黃運貴也說，正和警政署收集行人違規態樣，將在近期檢討處罰金額。

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，交通部雖每月公布道安數據，但僅分類事故對象，鎖定「機、老、酒」，用找戰犯的方式沒有幫助，應深入分析事故狀況，從根本解決問題。