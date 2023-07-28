台北國際合唱音樂節開幕 四國得獎合唱團來台開唱競技

亞洲年度最大合唱盛會「台北國際合唱音樂節」今天（7月28日）開幕，今年特邀來自斯洛維尼亞、瑞典、土耳其、菲律賓等國頂尖合唱天團登台，與10多支優質台灣合唱團隊全台輪番競演，另有台北國際合唱大賽、國際合唱音樂營及午間音樂會等活動，精彩合唱饗宴令人期盼。

「台北國際合唱音樂節」上午於國立台灣博物館舉行開幕嘉年華，斯洛維尼亞「盧比安那音樂院合唱團」（KGBL Chamber Choir）現場演出，以清澈空靈的絕美嗓音，獻唱斯洛維尼亞當代聖樂作品——貝茲（Tine Bec）《全地都當向神歡呼》（Jubilate Deo, Universa Terra）與民謠作品——莫契尼克（Damijan Močnik）《黎明》（Zarja）揭開合唱節序幕。

台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲表示，「盧比安納音樂院合唱團」，（KGBL Chamber Choir）才在香港榮獲童聲合唱協會辦理的世界合唱音樂節總冠軍「世界合唱團大獎」。

來自瑞典的ZERO8男聲合唱團，在歐洲享譽盛名，從充滿型男魅力的理髮廳無伴奏合唱，到醇厚多彩的北歐男聲合唱經典，可謂信手捻來。該團在2023年4月歐洲六大賽之一的斯洛維尼亞馬里博爾國際合唱大賽勇奪大賽總冠軍，這是他們奪冠之後首度來台。

來自菲律賓的聖多瑪斯合唱團，表演時載歌載舞相當精采，也在國際間獲獎無數，剛結束包含西班牙、德國、義大利等地的巡迴音樂會，轟動歐洲，這次再度來台，帶來菲律賓當代合唱作品、菲律賓民謠以及百老匯經典改編的合唱作品，相當精彩。

土耳其博斯普魯斯人聲樂團（A Capella Boğaziçi）則是第一次來台，融合阿卡與傳統吟唱，帶來具有濃厚民族風情的歐亞傳統民謠之夜，從深情的民謠到生動的舞曲，橫跨黑海、地中海及巴爾幹地區的悠遠吟遊歌謠。

開幕音樂會還邀請旅歐青年指揮家鮑恆毅，攜手台北愛樂合唱團及台北愛樂青年管弦樂團，呈現布拉姆斯名作《命運之歌》和德弗札克充滿慶典意味的《感恩頌歌》，為本屆合唱音樂節揭開歡慶序幕。

閉幕音樂會則由匈牙利國寶指揮豪勒隆（Gábor Hollerung）率領節慶合唱團、盧比安納音樂院合唱團與台北愛樂合唱團、台北愛樂青年合唱團、台北愛樂青年管弦樂團近300人陣容，盛大演出孟德爾頌曠世神劇《以利亞》選粹，齊聚眾人音樂之力共同為今年度的音樂節畫下完美句點。

「台北國際合唱大賽」吸引來自日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、香港和台灣等國際優秀團隊競逐9組分組賽冠軍，8月4日在國家音樂廳角逐大獎賽總冠軍，總冠軍團隊除了贏得獎金和榮銜，將獲邀於明年前往義大利參加「世界合唱冠軍賽」。

午間音樂會將於台新金控元廳、台北國父紀念館、中影商業大樓演講廳、羅東聖母醫院、聖多福天主堂等公共空間，由音樂節國際團隊及合唱大賽參賽團隊帶來精采演出，國內愛樂者可就近聆聽。