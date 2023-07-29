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中部血庫拉警報 A型剩2.2天
暑假血庫血源短缺，加上杜蘇芮颱風來襲，捐血人更少。台中捐血中心昨表示，中部血庫庫存僅剩2.5天，低於7天安全庫存量，A型剩2.2天最缺， B型剩2.7天、O型剩2.6天、AB型剩3.4天，都屬於急缺狀態；與台北、新竹、高雄血庫庫存相比，台中目前缺血孔急，呼籲民眾挽袖捐血。
台中捐血中心表示，中部血庫每天供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院1800袋，暑假高溫、天雨氣候不穩定，影響捐血意願，血庫處於短缺情況，加上颱風影響，各醫院增加儲備血液因應，颱風天也讓民眾不想出門，原本短缺的中部血庫更是雪上加霜。
中部用血告急，台中捷運昨天上午在北屯總站舉行捐血活動，捐血就送牛排餐券、中捷周邊商品，昨天陰雨綿綿，但上午7點就有人排隊，150張牛排餐券很快被索取一空。
捐血中心表示，西堤牛排8月26到29日號召捐血，到指定點捐血就送愛心牛排5折券，每站每日前50名首捐族或捐血500cc者，加贈西堤保溫袋，送完為止；房仲業8月13至19日舉辦捐血活動，8月18日上午9時在中市府廣場有園遊會，現場出動4輛捐血車。
捐血中心表示，中彰投雲有13處固定捐血點，可上「台中捐血中心」官網查詢。
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