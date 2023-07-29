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目睹「超級藍月」 錯過得等到2029年

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
8月31日的超級藍月是今年最大滿月，月球視直徑比2月6日最小滿月大了13.6%，視面積更增加29%，比平時更大更亮。圖／台北市立天文館提供
8月31日的超級藍月是今年最大滿月，月球視直徑比2月6日最小滿月大了13.6%，視面積更增加29%，比平時更大更亮。圖／台北市立天文館提供

8月即將到來，肉眼可見的天文奇觀陸續登場。台北市立天文館分享，不只歷年觀賞條件最佳的英仙座流星雨、一年一度的土星衝以及水星東大距，還有難得一見的「超級藍月」，錯過就得等到2029年，歡迎市民共襄盛舉。

天文館表示，8月2日、31日將會出現滿月，這2次都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月，比一般滿月近約2萬7千公里，因此既大且亮。而發生於同一個月中的第2次滿月稱為「藍月」，平均2至3年才出現一次。

天文館說，超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」相當罕見，1951至2050年的百年間僅4次，分別為1996年、2010年、2023年與2029年。

天文館指出，8月31日的超級藍月是今年最大滿月，月球視直徑可達33.43角分，相較2月6日最小滿月大了13.6%，視面積增加29%，比平時更大更亮。由於望發生於上午9點多，看不見月亮，建議晚上7點30分前後，月亮東昇時觀賞，此時月球與地球距離近，加上大氣與地面景物對照的視覺效應，超級藍月將更壯觀。 

另外，令人期待的天象還有8月13日夜間的英仙座流星雨極大，天文館指出，預計每小時天頂流星數（ZHR）可達到100顆，而且月相近朔，月光對觀賞流星幾乎沒有影響，是近年觀賞條件最佳的一次。

天文館提及行星動態，8月10日將發生今年離日度最大的一次水星「東大距」，日落後在西方低空可見。27日則是一年一度的土星衝，是觀賞這顆帶有漂亮光環行星的最佳時段，土星亮度達0.4等，天文館當周周末晚間7點至9點開放望遠鏡給各界欣賞。

天文館 土星 超級月亮

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