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第八屆綠獎徵件倒數31天 總獎金400萬元等你來拿

聯合新聞網／ 台北訊

聯華電子主辦的第八屆綠獎徵件活動，將於8月31日報名截止，敬請把握最後一個月收件時間！歡迎國內為守護環境與保護生態的社/財團法人、各地方社團、社區發展協會、NGO組織、新創團體組織及青少年學生踴躍報名，爭取國內最高環保獎項獎金的殊榮、一圓生態保育與綠色創新的夢想。

獲獎團體、單位與學生將受邀出席第八屆綠獎頒獎典禮並頒發獎座公開表揚。生態保育領域：「生態保育計畫獎助」總獎金新台幣180萬元，依提案計畫的經費需求，提供30萬元至100萬元的獎助金。「青少年環境行動獎」總獎金新台幣20萬元，依據實踐環保行動作品，徵選出得獎者；首獎一名，獎金5萬元；優選3名，各為獎金3萬元；佳作6名，各為獎金1萬元。綠色創新領域：「綠色創新獎」總獎金新台幣200萬元，依提案計畫的經費需求，提供獲獎團隊50萬元至100萬元的獎助金。

今年參與的企業有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。並由聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦。期望凝聚眾人力量，擴大發揮影響力，讓更多人一起為美好的環境而努力。

2023第八屆綠獎，徵件截止倒數最後31天，收件時間至8/31止，請把握最後截止時間！詳情請至綠獎官網查詢：https://ecoechoaward.com/

生態保育

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