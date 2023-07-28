準農業部長陳吉仲 農業專家：實在沒恭賀心情

行政院宣布改組後的兩位部長，一為環境部由中興大學校長薛富盛擔任，農業部則是由原本的農委會主委陳吉仲續任，相較於環團對於薛富盛的期待，相形之下，農業圈對於新任農業部部長，則顯得相對平靜。

農委會下的各單位，從上周就開始歡天喜地的慶祝改制改名，農委會的門牌，也在上周五改掉，各試驗改良場所、農糧署、林務局也紛紛跟進；內部人士說，改名超重要、超急，本月多份公文「急件」都是為了「改名」，但大家都升官，基層人尚未補齊，工作多如麻。

畜牧界人士也很沉默，有業者說「他還會再當八年部長嗎？」、「完了、去了了」，也有人說是「打擊價格有功」；有人則不解，為何全世界農產品都在漲價，只有台灣在跌。

一名農業學者則說，農委會執行農保、和災損補貼，如果從選舉的角度來說，確實是幫政府「保了很多東西」，但保險制度建立、農民年金制度，這兩三年努力，讓從事農業工作可以有保障，不限於有農地才可以保，這點仍需要給予肯定；未來農業部成立，應該還是會從補貼著手。

農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘表示，陳吉仲擔任農業部長，除了歷史定位以外沒有任何意義，畢竟，他已經把農委會做到檯面上沒人敢接農委會主委，也沒人敢接農業部長；但民生消費中，缺蛋、缺肉問題沒解決，問題年底將重來一次，而在甚麼東西都漲價的時代，卻只有農產品價格漲起不來。

林裕紘表示，實在沒有恭賀的心情，他想到「一人得道，吉犬升天」這句話，農業部的成立，重點不是在能不能做事，而是能不能聽話，能不能好好做好政治服務，做好宣傳。

他以前陣子陳吉仲參加嘉義鳳梨外銷記者會，台灣的牛奶鳳梨外銷不是特別的事，仔細看記者會合照，原來出口商是台農發，這是自導自演，沒有新聞曝光，自己製造新聞曝光就好；台農發董事長洪忠修的太太是陳吉仲指導的學生，洪104年才升任農糧署的副組長，106年就升農委會處長，之後當屏東生技園區主任，然後留職停薪到台農發，一年的薪水據說有400至500萬，到底多少還變成商業機密，立法院要調還調不到，說有保密條款，三年領走了一千多萬薪水，領了公務人員要做十多年的薪水，連一個科長都可變副董事長，一年領200、300萬。

林裕紘說，雜糧基金會連Disney+年費用公務預算申報，外界覺得荒謬，農委會裡一堆事比這些荒謬多了。