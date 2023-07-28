衛福部8月新制 15至30歲可補助3次心理諮商

衛福部今天公告8月起將陸續實施的多項重大政策、惠民措施，包括試辦補助15至30歲年輕族群心理諮商費用、修正輸入規定F01、F02貨品分類表以強化邊境把關等。

據衛生福利部111年10大死因統計，年輕人及年長者自殺死亡率均回升至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，衛福部心理健康司長陳亮妤曾分析，青少年自殺增加原因，可能與家庭因素、網路使用情形、精神共病有關。

15到30歲年輕族群心理健康支持方案預計8月1日起試辦1年。心健司副司長鄭淑心今天接受媒體電訪表示，衛福部將與全台300多間機構合作，試辦期間，15到30歲民眾，僅須負擔行政費用，就能免費接受3次心理諮商。

鄭淑心說明，粗估每人每次諮商費用約新台幣1600元，今年8月至12月初步編列2880萬元預算，預計共1萬8000人次受惠；至於詳細合作機構列表，將於7月31日統一上網公告。

為強化輸入產品安全衛生把關，擴大邊境查驗產品，衛福部食品藥物管理署公告修正「中華民國輸入規定F01、F02貨品分類表」，並自今年8月15日生效。

此外，因應新北幼兒園疑似不當餵藥案，衛福部預告苯巴比妥、氯二氮平的複方藥物將納第4級管制藥品須定期申報，昨天預告期滿。食藥署表示，關於預告評論期所蒐集到意見，目前尚整理中，後續若有最新進度將盡速對外說明。

食藥署副署長陳惠芳日前接受媒體聯訪時說，未來經搜集意見，並討論相關配套，綜整意見後循法制作業辦理，預計最快9月前有機會上路，但還是要視綜整意見狀況而定。