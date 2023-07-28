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未滿1年新機在曼谷機場疑重落地 星宇航空證實：旅客皆平安

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星宇A321未滿1年新機在曼谷機場疑重落地 所幸旅客平安

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
星宇航空，客機，機身編號B-58211，機型為A321-252NX。記者黃仲明／攝影
星宇航空，客機，機身編號B-58211，機型為A321-252NX。記者黃仲明／攝影

星宇航空一架A321neo，航機編號B-58211，昨日從台北起飛執飛曼谷航線時，疑似因重落地，導致該架飛機目前卡在曼谷機場(BKK)無法繼續派遣。星宇航空證實此事，同時也表示機上178名旅客都平安，並安排準備返台的170名旅客入住旅宿，今早已派另架航機接回，目前旅客已全數返台。

星宇航空公關長聶國維表示，目前該架航機停留地面經過詳細檢查及維修，並將相關數據交由空中巴士確認。

聶國維說，昨天機上的178名旅客都平安，而昨天原本要搭機返台的170名旅客，昨晚都安排在旅館休息，今天上午星宇派另一架A321空機到曼谷機場載旅客，今天下午1時多已回到台灣。

交通部民航局說，星宇航空昨天有依規定通報疑似重落地事件，民航局會在星宇進一步提報檢修報告，並確認數據正確後才會同意飛機重新起飛。

根據交通部民航局資料顯示，B-58211出廠時間為2022年10月12日，截至今年6月，機齡為0.72年。

民航局 曼谷

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