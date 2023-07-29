溫情滿溢　父愛似海　全館85折

圖／全家福提供

父親節促銷活動倒數中，即日起至8/8(二)，鞋全家福全館85折，限定商品8折！祝福全天下家中基石與支柱辛勞的爸爸，感謝您的付出與努力，父親節快樂!

鞋全家福-自有品牌『BONJO-男鞋』、『LUZZI-女鞋』、『TE TE童鞋』鞋全家福秉持好物共享，跟大家介紹推薦我們三大自有品牌，從男鞋、女鞋到童鞋，為您全家人的足履穿著提供幸福舒適♥♥：

【BONJO紳仕男鞋】品牌核心著重在打造符合仕紳風雅的一套穿搭典範：從日常休閒、正式場合及職場生活，不僅材質選用傳承真皮質感下的經典風雅，鞋款亦跨足多元鞋型，與時俱進的氣墊科技融合了時下鞋履穿著所追求的舒適功能，同時在外觀設計上還保有男仕講究低調洗鍊的專業氣場。

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【LUZZI典雅淑女】品牌名稱來由取自義大利南部小鎮Luzzi Luzzi(魯茲小鎮)，加上義大利工匠以頂級手工訂製鞋聞名全世界，而鞋全家福創立LUZZI女鞋品牌，就是希望秉持義大利工匠製鞋精神，不斷投注心力、追求更精進的製鞋技術。堅持每雙都是出自細膩手感與嚴謹工法的精緻女鞋。LUZZI女鞋的工藝從絕美出發，打造女人夢寐以求的輪廓，不僅讓女人亮麗動人，更在乎穿著上的舒適度，從鞋飾到鞋面、鞋底的細活，全來自師傅熟巧精緻的手工。一雙雙用心製成的鞋，讓女人自信盡情的展現出最閃亮的光芒。

【TETE童趣鞋履】讓好動、喜愛跑跳的學齡孩童穿得舒適又好走路，是TETE專注簡單但又貫穿全產品線製造方向的核心法則，TE在日文中是“手”的意思，運用TE TE的字體及父母的愛心設計，來傳達對寶貝的愛。替需要隨生理成長變化而選購不同尺寸童鞋的父母親們帶來更多高CP值的選項，也是一路走來秉持服務理念始終如一至未來，為廣大的消費者提供高品質的服務，始終不變♥♥。

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父親節- 送禮特企▼父親節愛爸爸加價購完全為老爸量身打造，有皮帶、側背包、POLO衫及短褲，全都實用又實穿，活動期間消費滿$500即可以優於市價的加購價取得，送老爸、自用超加分。

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▼專屬實用配件，也是父親節寵愛爸爸不錯的選擇。

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精選男、女學生鞋85折▼將入學的新生或返校的莘莘學子們，趁85折提前為開學做準備，機會是給準備好的人，祝福新生及學子們邁入新階段或新學期一切順利。請注意：1.)75折價為7/21-7/23快閃價，7/24-8/8售價為85折標示價。

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旅行好物▼現在正值暑假出遊旺季，PUMA旅行運動袋陪您一起出遊，只要夏殺價$468元(原價$880元)，不止旅行、健身運動使用也很適合喔。特別注意：1.)PUMA運動袋售價$468已為特惠價，恕不再享重複折扣。2.) 實際商品款式及顏色依各門市現場販售為準，限量發售，售完為止。

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▼出外、出遊搭個帽子就很有型，更是千年不敗穿搭好物，PUMA棒球帽同享夏殺價$198元(原價$380元)，限量發售，售完為止，請即把握。特別注意：1.)PUMA棒球帽$198已為特惠價，恕不再享重複折扣。2.) 實際商品款式及顏色依各門市現場販售為準。

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８－８集合囉▼PUMA運動鞋 < 8/1- 8/8 >正價品8折(特價品除外)

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▼GOODYEAR男、 女戶外鞋、7/21-8/8正價品全面8折(特價品除外)

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▼MOONSTAR日本第一品牌、7/21-8/8正價品全品項8折(特價品除外)

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▼LOTTO 運動鞋8折樂回饋<8/1-8/8>購買LOTTO男/女/童任一運動鞋享正價品8折 <特價品除外>

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diadora品牌獨家消費滿額贈1.)活動期間購買diadora全系列商品，折扣後滿$880元即贈『輕巧磁吸運動鞋拔』乙支。 <贈品可累送，折扣後滿$880送乙支、滿$1760送兩支…以此類推>。2.)活動期間：7/21-9/3

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MIT台灣製造，好物推薦

▲微笑安心，品質保證。 圖／全家福提供

MIT商品協力店的鞋全家福，提供各式MIT商品，訴求“台灣製造/品質保證”，力挺台灣在地製造商品，歡迎您親臨門市選購或於全家福線上購物官網安心選購，認明<微笑標章>安全健康,品質值得信賴!

加入會員現在到實體門市新申辦會員，新申辦完成並下載鞋全家福APP，自行開卡成功並綁定APP『手機就是會員卡、而且終身有效』不需擔心遺失或忘記帶卡，日後消費結帳時出示實體會員卡或手機APP會員條碼，不限金額都享有購物95折優惠，同時可累積紅利點數。

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線上購物線下取貨超便利

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鞋全家福線上購物官網下單，除了可以宅配到家、超商取貨，還可以選擇實體門市取貨喔！歡迎多加使用。

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