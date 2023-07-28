大鹿林道部分路段將實施2天交管 原因為了保護「牠」

台灣檫樹是瀕絕物種「寬尾鳳蝶」的幼蟲食草樹種，新竹林區管理處最近觀察發現大鹿林道及觀霧森林遊樂區一帶的檫樹果實已成熟，7月31日及8月1日將進行採集作業，大鹿林道15至16公里路段將實施交通管制，上午8點至下午5點僅開放單線通車，林管處提醒遊客注意行車安全。

新竹林管處指出，台灣檫樹是瀕絕物種寬尾鳳蝶的幼蟲食草樹種，林管處為復育台灣檫樹，每年視情況採集果實保種，並透過育苗技術，培育數量充足的苗木，希望增加台灣檫樹復育成效。今年6月間觀察到大鹿林道沿線的台灣檫樹開花且陸續結果，先實施

套袋保護，以避免鳥、蟲採食，近期觀察果實已成熟，因此排定7月31日、8月1日兩天在大鹿林道及觀霧森林遊樂區餐廳旁進行檫樹果實採集作業。