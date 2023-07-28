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大鹿林道部分路段將實施2天交管 原因為了保護「牠」
台灣檫樹是瀕絕物種「寬尾鳳蝶」的幼蟲食草樹種，新竹林區管理處最近觀察發現大鹿林道及觀霧森林遊樂區一帶的檫樹果實已成熟，7月31日及8月1日將進行採集作業，大鹿林道15至16公里路段將實施交通管制，上午8點至下午5點僅開放單線通車，林管處提醒遊客注意行車安全。
新竹林管處指出，台灣檫樹是瀕絕物種寬尾鳳蝶的幼蟲食草樹種，林管處為復育台灣檫樹，每年視情況採集果實保種，並透過育苗技術，培育數量充足的苗木，希望增加台灣檫樹復育成效。今年6月間觀察到大鹿林道沿線的台灣檫樹開花且陸續結果，先實施
套袋保護，以避免鳥、蟲採食，近期觀察果實已成熟，因此排定7月31日、8月1日兩天在大鹿林道及觀霧森林遊樂區餐廳旁進行檫樹果實採集作業。
林管處作業課表示，台灣檫樹的種子具有強烈休眠性，難以直接播種發芽，因此將成熟的檫樹種實採集後，必須先送往林業試驗所交由專家破除種子的休眠狀態，培育出苗木，過去林管處採集及培育出的兩批台灣檫樹苗木，都已就地造林復育；這次在大鹿林道沿線採集台灣檫樹種實，會挑選樹勢強勁的檫樹，作業也使用吊卡車，目前暑期遊客人潮增加，因此實施交通管制，希望確保採集作業順利及遊客行車安全。
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