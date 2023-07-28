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杜蘇芮颱風海陸警解除！「卡努」接力預計這時最接近台灣

破千毫米雨量 花蓮西瓜、秧苗農損逾2000萬元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮硬質玉米因大雨重創，已經有發芽情況。圖／花蓮農改場提供
花蓮硬質玉米因大雨重創，已經有發芽情況。圖／花蓮農改場提供

杜蘇芮颱風花蓮3天降下破千毫米雨量，縣府已接獲鄉鎮公所提報農業損失超過2200萬元，包括西瓜、秧苗及養殖漁業。預估後續農損還可能擴大，呼籲農友若發現作物受災，請儘快通報鄉鎮公所、農會或縣府，會盡速向中央申請救助。

截至今天中午，各縣鄉公所提報災損包括壽豐、鳳林、玉里近200公頃的二期西瓜損失超過1000萬元；二期水稻泡水秧苗700多公頃，損失超過1000萬元；玉里鎮三民養殖區因排水不及，導致低窪區域淹水，養殖池溢堤嚴重，吳郭魚大量逃亡，有4公頃受害，估計受損面積2公頃，損失超過200萬元。

縣府農業處長陳淑雯說，這次雨量相當大，除了鄉鎮公所已提報的西瓜、秧苗、吳郭魚，還有硬質玉米、冬瓜、南瓜等也傳出災情，龍鬚菜是否受災還在觀察，後續農損仍可能擴大，請農友密切注意，一旦發現作物受損盡快通報。

颱風造成花蓮慘重災情，縣長徐榛蔚昨天已偕立委傅崐萁到壽豐鄉豐坪村玉米田、鳳林鎮、玉里瓜田等地視察災損。農委會主委陳吉仲今天也下鄉到鳳林、玉里視察瓜田及稻田勘災，陳吉仲說，玉里及鳳林西瓜田將給予每公頃6萬2000元現金救助，秧苗採專案辦理。

徐榛蔚表示，全花蓮有近500公頃種植硬質玉米，需在穗上成熟後採收，但連日大雨的重創下，飽含水分的玉米可能發芽或發霉；壽豐、鳳林及玉里西瓜現階段為二期瓜的栽種，壽豐正值開花授粉，鳳林及玉里進入中大果期，大雨也將打壞花蕊，影響結果率，或有爛根情形，請鄉鎮公所及農會協助農友們將農損拍照留存，縣府將盡速向農委會申請救助。

農委會主委陳吉仲（中）今天到花蓮鳳林中心埔瓜田勘災。記者王燕華／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天到花蓮鳳林中心埔瓜田勘災。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（中）、立委傅崐萁昨連袂到瓜田勘災。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（中）、立委傅崐萁昨連袂到瓜田勘災。圖／花蓮縣政府提供

西瓜 花蓮 杜蘇芮颱風

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