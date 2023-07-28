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三芝工坊快樂學習 北海岸身障朋友學技職走入社會

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區由新生活社會福利發展促進會辦理的小作所三芝工坊，許多北海岸的身障朋友在這裡快樂學習、充實活動。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區由新生活社會福利發展促進會辦理的小作所三芝工坊，許多北海岸的身障朋友在這裡快樂學習、充實活動。 圖／紅樹林有線電視提供

為提供給身障朋友一個活動學習甚至是可以日間照顧的場所，三芝區由新生活社會福利發展促進會辦理的小作所三芝工坊，許多北海岸的身障朋友在這裡快樂學習、充實活動，甚至還培養接軌技職能力，成功走入社會就業。

新生活社會福利發展促進會家資社工主任林宥菁說，三芝工坊的活動內容相當多元，像是在新生活社會福利發展促進會中，有水耕蔬菜的溫室，因此小作所中的作業活動就有讓身障朋友協助種下水耕作物的種子，還有新生活社會福利發展促進會的珍媽工坊中許多產品需要摺紙盒，也會由三芝工坊來協助完成，讓身障朋友從作業活動中訓練肢體、大小肌肉，還有獎勵金的回饋，讓他們從中獲得滿滿成就感。

小作所的功能還不止作業活動，還有課程活動規劃以及休閒活動走進社區生活參與，從作業活動中學習多元工作能力、在課程活動中學習居家生活能力並藉由休閒活動增強社交技能與人際互動，並從中找到未來方向，讓身障朋友能夠與技職接軌，成功生活自立與就業。

身障 社工 新北

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