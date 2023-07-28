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下腹遽痛急奔安泰醫院 赫見男子腎臟有20公分長結石

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
49歲盧姓男子到屏東東港安泰醫院急診就醫，發現腎臟內有顆超過20公分的結石，醫師採軟式輸尿管鏡碎石術，取出大小結石60餘顆。圖／安泰醫院提供
49歲盧姓男子到屏東東港安泰醫院急診就醫，發現腎臟內有顆超過20公分的結石，醫師採軟式輸尿管鏡碎石術，取出大小結石60餘顆。圖／安泰醫院提供

屏東縣枋寮鄉49歲盧姓男子前天因下腹劇烈疼痛，冒著風雨到東港安泰醫院掛急診，經電腦斷層掃瞄影像確認腎臟內有顆超過20公分的結石，致引發泌尿道感染、血尿和劇烈疼痛，醫師先緩解疼痛安排隔日開刀，泌尿科醫師林君軒採無傷口、疼痛感低、恢復快的軟式輸尿管鏡碎石術，讓病患從炸裂般疼痛中解脫。

昨天杜蘇芮颱風襲台，屏東縣放颱風假，林君軒冒著大風雨到院為急診患者動手術，他說，泌尿道感染若是嚴重會引發敗血症，危及病患的生命安全，愈快開刀處理愈好，與病患溝通後採用無傷口、疼痛感低、恢復快的軟式輸尿管鏡碎石術。

林君軒說，手術過程中，因腎臟有超過20公分長的結石，要先用高能量雷射將其粉塵化，再將碎石一一取出，手術時間逾3小時，取出大小結石60餘顆。患者也在清醒後感謝醫師讓他從炸裂般的疼痛中解脫，他一手拿著取出的結石，一邊說一定會依照醫師指示休養，早日恢復健康。

林君軒說，預防重於治療，南部民眾飲食多偏重口味，若飲食不均衡、只喝手搖飲不喝水，都會加重腎臟負擔，增加腎結石的風險；要隨時關注自己與家人的健康狀況，不輕忽腹痛症狀，若有血尿、腰痠、腎絞痛等症狀，應盡快就醫檢查，才不會小病拖成大病。

49歲盧姓男子到屏東東港安泰醫院急診就醫，發現腎臟內有顆超過20公分的結石，醫師採軟式輸尿管鏡碎石術，取出大小結石60餘顆。圖／安泰醫院提供
49歲盧姓男子到屏東東港安泰醫院急診就醫，發現腎臟內有顆超過20公分的結石，醫師採軟式輸尿管鏡碎石術，取出大小結石60餘顆。圖／安泰醫院提供

醫師 屏東縣 手術

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