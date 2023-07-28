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超基因生技 危機轉生機 臍帶血回輸治療 腦麻獲重生

撰文／ 聯合線上 吳雅芳

2023亞洲生技大展 南港展覽館 展出突破性紀錄

「如果說20世紀是藥物治療時代，那麼21世紀就是細胞治療的時代！」喬治･戴利博士的名言，在超基因生技（原再生緣臍帶血）的細胞保存成就上得到了驗證。現在的超基因生技除持續為臍帶血存戶服務外，也放眼未來，將由幹細胞保存延伸至免疫細胞檢測與儲存的全方位服務；然而早在十八年前，我們的臍帶血保存技術就已為台灣細胞治療寫下突破性紀錄。

自體臍帶血回輸成功治療的王小弟，和爸爸媽媽，颱風天特地從高雄到生技展會場為超基因生技做見證。 圖／超基因生技 提供
自體臍帶血回輸成功治療的王小弟，和爸爸媽媽，颱風天特地從高雄到生技展會場為超基因生技做見證。 圖／超基因生技 提供

自體臍帶血回輸成功治療腦性麻痺，成為全台首例！十八年前，七個月身孕的王媽媽早產生下王小弟，在醫生準備拉出嬰兒時，她臨時拜託一定要留下臍帶血。沒想到，這一瞬間的決定竟成了一道保命符，大大改變她與孩子的未來。

於早產兒門診持續追蹤下，十個月大的王小弟被判定為重度腦性麻痺患者，不但無法翻身，也不會發聲說話。當下她的腦袋一片空白，不斷自問「怎麼會這樣？」更無法接受兒子居然要申請身心障礙手冊。

後來，她主動向醫生提及國外的臍帶血腦麻治療，但當時台灣並沒有相關案例。為了救孩子，她撥通當初承辦臍帶血儲存的再生緣專線，並轉介到台大醫院，最後透過血液回輸治療，挽救了兒子的未來。如今孩子不但能流暢表達，視覺與聽覺也十分正常。

由於王小弟是自體臍帶血回輸，不必擔心排斥問題；加上保存完善的臍帶血中，解凍後幹細胞仍活性良好，回輸成效相當顯著。現在的王小弟不但可自己吃飯、靠著輔具緩慢站立行動，甚至一路從小學、國中到高中接受教育，如此巨大轉變，臍帶血扮演絕對的關鍵角色。

身為臍帶血與幹細胞保存專家，超基因生技二十餘年走來始終將「提供給家庭更好的生活品質」視為第一責任；公司的核心精神「做好事，堅持對的路」，更在收到如王小弟這樣治療成功的感動回饋後，使其越發肯定，將成為客戶家庭健康最堅強的後盾。

超基因團隊，成為客戶家庭健康最堅強的後盾。 圖／超基因生技 提供
超基因團隊，成為客戶家庭健康最堅強的後盾。 圖／超基因生技 提供

全球因疫情、健康及高齡化等市場需求，讓生醫產業與幹細胞療法更顯重要性，超基因生技公司全面接手全台首家臍帶血再生緣公司後，除延續全亞洲第一的保存細胞軟硬體設施紀錄，致力推動成為規模全球十大生物資源保存中心，並與美日等國合作打造臍帶血幹細胞醫療研究平台，同時積極拓展東南亞及中東穆斯林市場，深化幹細胞資料庫，超基因的強大發展利基將造福更多人群。

超基因生技副董事長、中央研究院前副院長王惠鈞教授，為了國人福祉，他放棄原本在美國退休的優閒生活，日前決定回台貢獻一己之力。他說，超基因至少擁有強大的專業技術、國際接軌、延續再生緣20年經驗及幹細胞蒐集與國際通路等四大優勢，遠遠超車其他同業。

王惠鈞說，超基因延續再生緣過去儲存臍帶血的蒐集，但這些幹細胞不是放著而已，透過國際合作的搜尋配對及完整履行合約，超基因成為世界骨髓捐者資料庫(World Marrow Donor Association，簡稱WMDA)會員，擁有全球3千多萬份骨髓資料以及75萬份以上的臍帶血資料搜尋配對權利，除了能提供存戶多元化的服務，並且能完整履行合約義務，今年開始陸續有儲存臍帶血期滿20年的客戶，他鼓勵續約才能享受更完整的技術服務。

2023亞洲生技大展於7/27（四）-7/30（日）在台北南港展覽館一館4樓登場，超基因生技於展位編號M324，將提供最優質最專業的幹細胞治療服務。 圖／超基因生技 提供
2023亞洲生技大展於7/27（四）-7/30（日）在台北南港展覽館一館4樓登場，超基因生技於展位編號M324，將提供最優質最專業的幹細胞治療服務。 圖／超基因生技 提供

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