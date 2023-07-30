蟲蟲危機來襲！教你用8大精油成功驅蟲

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「驅蟲精油」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的驅蟲精油氣味有哪些。

夏日到來，平時神出鬼沒的蟲蟲們都出來見客了，甚至大搖大擺地入侵屋內，打算鳩佔鵲巢。你也發現蚊蟲變多了嗎？你是否也正煩惱著如何驅趕這些不速之客呢？不用怕，我們整理了8大可用來驅蟲的精油，快一起來看看吧！

天竺葵、薰衣草驅蟲效果一極棒 還能舒緩壓力打造好心情 ▲ 網友熱議8大驅蟲精油 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 不少人偏好使用溫和的方式驅逐家中蚊蟲，使用精油就成為熱門的方法，其中又屬「天竺葵」精油受到最多網友議論。天竺葵外型亮麗、鮮豔，常被當成觀賞用植物，又因其全株皆有揮發性的怡人香氣，也被廣泛運用來提煉精油。而天竺葵的提煉物質用途非常多樣，可用來抗憂鬱、抗糖尿、殺菌、驅蟲，也可舒緩現代人因緊張生活所產生的壓力，可說是功效相當多元的植物精油。

就有網友在論壇分享愛用的天竺葵精油，提到「天竺葵的味道不會刺鼻，是很順的那種味道，放在房間真的會讓質感提升」。且因為家中有養狗，所以也特別選購對「寵物友善」的天竺葵精油，希望可以驅除狗狗身邊出現的蚊蟲，並大讚效果「用了之後身邊幾乎沒有再出現蚊蟲，狗狗也較少抓癢了」。

留言區就湧入網友贊同「天竺葵味道真的滿好聞的」、「寵物可以用的香氛真的很加分」，不過也提醒家中有寵物的網友，使用精油時可再多加稀釋，盡量降低任何讓毛小孩不適的風險。

另外，提到精油就不能不說到相當常見的「薰衣草」。又香又動人的薰衣草近年來被大量運用在觀賞、插花以及送禮花束上，但用以欣賞的薰衣草與萃取用的品種不同，氣味較刺鼻，通常不會用來淬煉。

而萃取用的薰衣草又可大致分為狹葉薰衣草、寬葉薰衣草、雜交薰衣草三大類，這些種類除了可以用來作為精油香氛使用外，還可用來泡茶、保養皮膚等，也有不少人使用薰衣草改善失眠、焦慮、呼吸道等方面問題。

日前有網友在個人版面比較各種精油驅蟲的效果如何，發現相較於北美荊芥、檜木、桉樹等精油，「薰衣草精油在味道、驅蟲效果都略勝一籌」，並補充說明「薰衣草除蟲效果很好之外，味道也讓人覺得很舒服」，引來網友留言「薰衣草真的好用」、「防蟲的話真的要買薰衣草精油」，紛紛表示薰衣草精油對於驅蟲效果極佳，推薦有蟲害困擾的民眾，可在家中備置一瓶薰衣草精油，驅蟲之餘還能改善屋內氣味。

家中有蟲蟲令你不知所措，又擔心使用殺蟲劑會對人體造成危害嗎？使用天然驅蟲劑—「精油」除蟲讓你不用害怕健康受到影響，還為你打造香香、舒壓的環境。若你還沒見識過精油驅蟲的厲害，快試試上述的方法，讓你家中乾淨又衛生，遠離蟲蟲沒煩惱！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「驅蟲精油」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2023/07/10，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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