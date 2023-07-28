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中颱杜蘇芮登陸福建 氣象局下午5點半解除海陸警報
台灣本島相繼脫離中颱杜蘇芮暴風圈，氣象局預計今天下午5時30分解除海陸警報，中央災害應變中心第十二次工作會報指出，目前杜蘇芮造成1死68傷，農損2千6百60多萬，內政部長林右昌主持時表示，由於各縣市政府在災前配合應變，及早進行潛勢災害地區的撤離跟收容，才令此次颱風侵台未造成更嚴重災害。
林右昌表示，目前剩5縣市仍是一級開設，將會視情況逐步縮編，金門仍有5102戶停電，但相關部會已著手前往修復，而天使輪油污溢漏的情形，也請交通部等各單位視天候情況進行處理。
林右昌強調，雖杜蘇芮已登陸福建，但仍不能輕忽、掉以輕心，所以仍請各單位保持警戒，並注意災後復原，另外金門、澎湖的災情、資源需求也要同時掌握。
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