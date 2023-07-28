勞部啟動天災臨工措施 補助每人最高2萬6400元

杜蘇芮颱風造成花東等部分地區災情，為協助災後重建工作，勞動部宣布啟動天災臨工措施，將依地方政府需求提供臨時工作名額，協助災區民眾清理家園。臨工措施預定以1個月為期，提供每人最高150小時上工時數，每小時176元，合計最高補助2萬6400元。勞動部已於災區當地就業服務據點成立服務窗口，主動協助民眾重建家園。

勞動部表示，勞動力發展署各分署已主動聯繫各地方政府盤點災後重建需求，自即日起依據「勞動部辦理天然災害災後就業服務作業要點」規定，啟動杜蘇芮颱風災後重建臨工措施，各分署已積極協助地方政府或非營利團體等用人單位提出家園重建計畫，將提供臨工機會協助災後重建工作。

勞動部表示，本次臨工措施預定以1個月為期，每名上工人員最高上工時數150小時，每小時補助176元津貼，每人最高可領2萬6400元；另補助用人單位進用上工人員勞健保費用，每人每月約補助3600元。勞動部將視災情及計畫用人需求，適時滾動調整實施期間。

勞動部說，已動員勞動力發展署各分署，積極協請各鄉鎮、市、區公所提供受災戶名冊，聯繫受災戶提供服務訊息。勞動部提醒有意投入災區重建工作的受災待業勞工(設籍於災區、居住於災區或受僱於災區事業單位因受災而失業者)，可檢附國民身分證(或其他足資證明身分的證件)、設籍或居住災區證明(已提供國民身分證證明設籍災區者免附)及無工作切結書，向勞動力發展署各分署及各直轄市政府所設就業服務據點辦理求職登記及接受推介，就業服務人員會儘速協助推介至適合的臨工計畫。

相關就業服務及申請訊息，民眾都可以上勞動部勞力發展署官網首頁/業務專區/就業服務/就業相關補助/天災臨時工作津貼(https://gov.tw/oCT)查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888詢問，也可就近洽詢當地就業服務據點(就業中心、就業服務站、台)。