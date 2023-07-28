明訂各單位權責、經費來源 交通安全基本法已送行政院

交通部道安委員會今公布今年截至5月交通事故死傷數據，無論是5月單月或今年1月至5月累計交通事故件數、死亡人數均較去年同期增加。交通部長王國材表示，交通部已完成「交通安全基本法」草稿，昨天送到行政院，期待下個會期送到立法院，明訂各級政府專責執行、預算專款專用。

根據交通部道安會統計，今年5月單月交通事故3萬4029件，造成270死亡、4萬5556人受傷，比去年同期增加6477件、12人死亡、9706人受傷；今年1月至5月累計交通事故16萬8413件、增加74人死亡、2萬6442人受傷，其中行人死亡156人較去年同期增加6人，機車、高齡者及酒駕死亡也分別增加52人、36人及1人。

王國材指出，過去行政院頒的「道路交通秩序與交通安全改進方案」已經來到第14期，很多組織不是這麼清楚，有很多民眾、專家提出「交通安全基本法」可仿造日本改革，交通部已完成草稿，共有5章、27條，昨天送到行政院，期待下個會期送到立法院，由各級政府專責執行、預算專款專用，讓跨部門及中央、地方合作有明確規定。

王國材說，交通安全基本法送到行政院還有一些討論，主要對於中央跟地方、與交通安全相關部會的分工，因應專家學者及立委提案，期待這樣的法令規範明訂每個人在道安工作扮演的角色，及經費來源，讓道安工作有最根本的規定。