快訊

農業部、環境部雙首長人選出爐 由陳吉仲、薛富盛接任

日本羽賽／戴資穎36分鐘速勝韓悅 4強賽再戰安洗瑩

新竹女中變「陽交附女」？校友家長提4點批陽明交大「難怪被噴」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行人地獄！ 1至5月交通事故死傷持續上升 行人累計156死

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，道安數字不可能馬上降下來，5月單月數字已有下降。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，道安數字不可能馬上降下來，5月單月數字已有下降。記者周湘芸／攝影

台灣被外媒稱為行人地獄，交通部雖陸續推出改善行人環境政策，但今公布今年截至5月交通事故死傷數據，無論是5月單月或今年1月至5月累計交通事故件數、死亡人數均較去年同期增加，其中行人死亡今年1月至5月累計156人也是增加。交通部長王國材表示，他對道安改革的時效也很著急，但數字不可能馬上降下來，5月單月數字已有下降。

根據交通部道安會統計，今年5月單月交通事故34029件，造成270死亡、45556人受傷，比去年同期增加6477件、12人死亡、9706人受傷；今年1月至5月累計交通事故16萬8413件、增加74人死亡、26442人受傷，其中行人死亡156人較去年同期增加6人，機車、高齡者及酒駕死亡也分別增加52人、36人及1人。

道安會表示，雖然今年1月至5月累計行人死亡仍較去年同期增加，今年5月單月行人死亡22人，較去年同期減少6人，顯示大執法已有效果。就各縣市來看，5月行人死亡以桃園、台南增加2人最多，新北、彰化減少3人表現較佳。另外，今年6月屏東縣、花蓮縣首長均未親自主持道安會議，1至6月新竹縣、雲林縣及花蓮縣首長僅主持2次，連江縣則未召開會議。

王國材表示，雖然1到5月整體死亡人數仍增加，5月單月已有下降趨勢，除了行人以外，可以發現機車、高齡者死亡也是一大重點，7月到9月也將著手加強機車路權或環境改善，對於道安改革的時效他都很著急，但數字不可能馬上降下來。

道安會執秘黃運貴也說，目前已掌握增加特別多事故的縣市，並要求地方政府每月提出相對應對策，並檢視方案是否足以改善，至於全國的部分會再做進一步更細緻分析。

針對行人違規是否同樣提高罰鍰，王國材表示，行人在道路上相對弱勢，過去台灣交通都在談車的順暢，現在全球都以人本為趨勢，在執法上要用更嚴肅方式面對。他強調，這並非造成對立，因為每個人都是行人，確實有些行人在道路上會較漫不經心滑手機，未來處罰條例會再檢討。黃運貴也說，交通部正在跟警政署蒐集行人違規態樣，處罰金額檢討會在近期完成。

王國材指出，很多人會說汽車有A柱視覺死角等問題，但心中有行人自然會左看、右看，重點還是在到底有沒有尊重行人。另外，他也說，近期不少路權團體發起遊行，包括7月22日高雄學生發起、8月20日在凱道的遊行，都跟交通部目標一致，大家提出更好的建議都會虛心接受，並納入執行面修正。政府對行人安全跟改善停讓文化責無旁貸，謝謝這些路權團體站出來。

交通部長 王國材

延伸閱讀

柯文哲批前瞻變「錢沾」 王國材：環狀線即申請中央補助

跟時間賽跑 王國材：拚颱風前夕吊掛百餘落海貨櫃

滑手機、站路中央「行人三寶」變多？ 王國材：研議提高違規罰鍰

汽車隔熱紙70%透光率納管　交通部限縮計程車先行

相關新聞

行人地獄！ 1至5月交通事故死傷持續上升 行人累計156死

台灣被外媒稱為行人地獄，交通部雖陸續推出改善行人環境政策，但今公布今年截至5月交通事故死傷數據，無論是5月單月或今年1月...

杜蘇芮減弱為中颱下限 氣象局下午5時30分解除海陸警

中央氣象局已解除台灣本島和澎湖縣的陸上颱風警報，金門仍維持陸警。海上警報範圍有台灣海峽、台灣北部海面。氣象局預報員劉宇其...

她好奇上班通勤費用佔收入多少可接受？老鳥曝「5%定律」：這數字搞定

北北桃基生活圈成形，許多上班族為了節省房租，寧願多花幾倍通勤時間，選擇住在距離公司遠一些的蛋白區，但一名女網友就好奇「通勤費用佔收入多少算可接受？」貼文釣出許多有經驗的通勤上班族，大家不約而同給出一個數字，直呼「1200元搞定」。

真的跟得上嗎？黃豪平快嘴「繞口令」調侃手語老師爆爭議

藝人黃豪平今出席衛福部直播活動，擔綱主持、逐項介紹身障機構推出的中秋禮盒產品。在介紹聽障機構服社工作坊產品時，出言調侃手...

七旬男滑倒沒骨折不能走 醫檢出和舉重女神受傷相同

舉重女將郭婞淳曾右大腿股四頭肌的股外側肌嚴重撕裂傷，經過積極復健治療痊癒，勇奪2020年東京奧運金牌。彰化縣蕭姓男子也因...

中颱杜蘇芮登陸福建 氣象局下午5點半解除海陸警報

台灣本島相繼脫離中颱杜蘇芮暴風圈，氣象局預計今天下午5時30分解除海陸警報，中央災害應變中心第十二次工作會報指出，目前杜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦