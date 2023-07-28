行人地獄！ 1至5月交通事故死傷持續上升 行人累計156死

台灣被外媒稱為行人地獄，交通部雖陸續推出改善行人環境政策，但今公布今年截至5月交通事故死傷數據，無論是5月單月或今年1月至5月累計交通事故件數、死亡人數均較去年同期增加，其中行人死亡今年1月至5月累計156人也是增加。交通部長王國材表示，他對道安改革的時效也很著急，但數字不可能馬上降下來，5月單月數字已有下降。

根據交通部道安會統計，今年5月單月交通事故34029件，造成270死亡、45556人受傷，比去年同期增加6477件、12人死亡、9706人受傷；今年1月至5月累計交通事故16萬8413件、增加74人死亡、26442人受傷，其中行人死亡156人較去年同期增加6人，機車、高齡者及酒駕死亡也分別增加52人、36人及1人。

道安會表示，雖然今年1月至5月累計行人死亡仍較去年同期增加，今年5月單月行人死亡22人，較去年同期減少6人，顯示大執法已有效果。就各縣市來看，5月行人死亡以桃園、台南增加2人最多，新北、彰化減少3人表現較佳。另外，今年6月屏東縣、花蓮縣首長均未親自主持道安會議，1至6月新竹縣、雲林縣及花蓮縣首長僅主持2次，連江縣則未召開會議。

王國材表示，雖然1到5月整體死亡人數仍增加，5月單月已有下降趨勢，除了行人以外，可以發現機車、高齡者死亡也是一大重點，7月到9月也將著手加強機車路權或環境改善，對於道安改革的時效他都很著急，但數字不可能馬上降下來。

道安會執秘黃運貴也說，目前已掌握增加特別多事故的縣市，並要求地方政府每月提出相對應對策，並檢視方案是否足以改善，至於全國的部分會再做進一步更細緻分析。

針對行人違規是否同樣提高罰鍰，王國材表示，行人在道路上相對弱勢，過去台灣交通都在談車的順暢，現在全球都以人本為趨勢，在執法上要用更嚴肅方式面對。他強調，這並非造成對立，因為每個人都是行人，確實有些行人在道路上會較漫不經心滑手機，未來處罰條例會再檢討。黃運貴也說，交通部正在跟警政署蒐集行人違規態樣，處罰金額檢討會在近期完成。

王國材指出，很多人會說汽車有A柱視覺死角等問題，但心中有行人自然會左看、右看，重點還是在到底有沒有尊重行人。另外，他也說，近期不少路權團體發起遊行，包括7月22日高雄學生發起、8月20日在凱道的遊行，都跟交通部目標一致，大家提出更好的建議都會虛心接受，並納入執行面修正。政府對行人安全跟改善停讓文化責無旁貸，謝謝這些路權團體站出來。