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南韓可疑包裹韓警聲明不含危險物質 中華郵政回應了

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
南韓可疑包裹韓警今天指出不含危險物質，對於25日起暫停收寄來自大陸深圳貨轉郵轉運郵件，中華郵政今天指出，暫時不會解禁。記者周湘芸／攝影
南韓可疑包裹韓警今天指出不含危險物質，對於25日起暫停收寄來自大陸深圳貨轉郵轉運郵件，中華郵政今天指出，暫時不會解禁。記者周湘芸／攝影

南韓各地21日起收到大量可疑國際包裹，引發民眾恐慌，這些包裹為由中國海運來台後轉寄。南韓警察廳28日表示，國防科學研究所已進行檢測，確認這些包裹不含危險物質。中華郵政公司25日起暫停收寄來自大陸深圳貨轉郵轉運郵件，今天回應指出，暫時不會解禁。

南韓各地陸續出現疑似含有毒物質的國際包裹，其中部分來自台灣，蔚山市一間身障福利設施員工，在打開不明國際包裹後出現呼吸困難、暈眩等症狀，隨後送醫。

中華郵政表示，該包裹透過「貨轉郵」國際快捷服務從大陸轉寄，為強化貨轉郵貨物源頭管控及業務管理，25日起暫停收寄來自大陸深圳貨轉郵轉運郵件，並要求業者不得攬收坊間散客貨物，增加可疑品項及常見誤報品項篩選機制等。

韓聯社報導，南韓警察廳28日表示，國防科學院此前針對「可疑國際包裹」進行化學、生物、放射性檢測雖顯示皆未異常，但有收件人出現嘔吐、眩暈等症狀，科學院前一天再度進行「未知樣品」檢測後，確認不含危險物質，警方也決定結束包裹與恐攻關聯性的調查。

中華郵政下午回應，對於暫停收寄來自大陸深圳貨轉郵轉運郵件，暫時不會解禁，目前要等南韓警方調查等全案結果，再決定是否解禁。

南韓 深圳 中華郵政

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