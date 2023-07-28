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杜蘇芮減弱為中颱下限 氣象局下午5時30分解除海陸警

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杜蘇芮減弱為中颱下限 氣象局下午5時30分解除海陸警

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
杜蘇芮颱風今天下午2時的中心位置在金門的北北西方約120公里之處，以每小時36公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站
杜蘇芮颱風今天下午2時的中心位置在金門的北北西方約120公里之處，以每小時36公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站

中央氣象局已解除台灣本島和澎湖縣的陸上颱風警報，金門仍維持陸警。海上警報範圍有台灣海峽、台灣北部海面。氣象局預報員劉宇其說，預期下午5時30分解除海上陸上颱風警報。

氣象局說，杜蘇芮颱風今天下午2時的中心位置在金門的北北西方約120公里之處，以每小時36公里速度，向北北西進行。7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。

他表示，颱風過去3小時強度減弱，暴風半徑亦較縮小，目前中心在金門北北西方之陸地，繼續向北北西移動，金門仍有強陣風。預計此颱風強度有持續減弱、暴風半徑亦有縮小的趨勢。

劉宇其說，上午10時登陸福建之後，強度明顯減弱，現在是中度颱風下限的強度，目前金門還是有8級陣風。

他表示，杜蘇芮颱風東邊偏南風帶來非常多水氣，時雨量有40-50毫米左右，氣象局持續發布豪大雨特報。預期到入夜仍有較大雨勢出現。除了雨勢沒有明顯緩和下來，仍有長浪，各沿海浪高有3米以上；明天會進一步減小，浪高約2米左右，但浪還是相當大，在海邊活動務必注意安全。

未來一周雖然颱風遠離，但天氣仍然不穩定。周六、周日注意午後雷雨，下周一水氣減少，下周二卡努颱風相對離台灣較近，西半部有雷雨，東部也有午後雷雨。

颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面風浪大，各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，避免前往海邊活動。

今天基隆北海岸、彰化以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至10級強陣風，桃園以北沿海空曠地區亦有較強陣風。

自7月25日0時至今天下午2時出現較大陣風區域如下：東吉島15級，澎湖13級，金門12級，彭佳嶼11級，蘭嶼、大武、台南、高雄10級。出現較大累積雨量如下：屏東縣大漢山1077.5毫米，台東縣金針山1076毫米，花蓮縣富里986.5毫米，高雄市南天池704.5毫米，台中市南湖圈谷526.5毫米，宜蘭縣太平山488毫米，南投縣奇萊稜線465.5毫米，新北市火燒寮269毫米，綠島253.5毫米。

劉宇其說，今年第6號颱風卡努今天凌晨形成，先朝北北西方向前近，30、31日接近琉球海面，8月1日、2日到華中沿海，8月1日最接近台灣。

杜蘇芮颱風今天下午2時的中心位置在金門的北北西方約120公里之處，以每小時36公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站
杜蘇芮颱風今天下午2時的中心位置在金門的北北西方約120公里之處，以每小時36公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站

杜蘇芮颱風 金門 澎湖縣

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