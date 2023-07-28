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營養師推每天吃夠這兩樣營養素 輕鬆減下5公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
勞倫建議每天攝取100克蛋白質及30克纖維。示意圖／ingimage
勞倫建議每天攝取100克蛋白質及30克纖維。示意圖／ingimage

夏天到了，不少人都會努力減肥，好用火辣的身材度過夏日。美國一名營養師也不藏私分享自己的減重技巧，更指出其實一般人無法變瘦，不是吃得太多，而是「吃得不夠」。

據《太陽報》（The Sun）報導，來自美國洛杉磯的勞倫（Lauren Hubert）是一名合格註冊營養師。她經常在TikTok上分享自己的營養、健康知識，認為減肥過程應該是「火辣、健康、不挨餓」的。

近期她在TikTok影片上分享自己減下10磅（約4.54公斤）的秘訣，不只成功瘦身，還抑制了對垃圾食物的渴望。

她表示，自己每天都吃100克蛋白質和30克纖維，只要每天達到這個目標，就會自然而然不想吃垃圾食物。勞倫建議，在選擇食材的時候，要盡量以天然的原形食物為主，而不是靠吃健康食品或其他補充物。舉例來說，要攝取纖維，就可以選擇藜麥、燕麥和馬鈴薯或是其他蔬菜水果。

不少網友在下方留言表示，自己跟著勞倫的建議調整飲食，發現自己的食慾真的改變了。有網友就說，開始吃滿蛋白質跟纖維以後，對垃圾食物的渴望就自動消失了。另一名網友則表示，在開始檢視自己的蛋白質攝取量之前，她會一直很想吃碳水化合物，而且怎麼吃都吃不飽，現在才知道原來是蛋白質攝取太少。

@sororitynutritionist

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♬ original sound - Lauren Hubert MS, RD Dietitian

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