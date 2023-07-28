癌症登記師人力荒 AI導入助判讀、加速肺癌等7癌診斷

台灣每年新增超過10萬名癌症患者，相關資料皆登錄於「癌症資料庫」，但癌症登記項目欄位多，包括診斷、治療、風險因子等，過往皆仰賴「癌症資料登記師」手動登錄，造就98%完整率。不過，癌症登記師人力不足，工作負荷重，國健署與國衛院合作，將人工智慧（AI）導入癌症登記系統與影像判讀應用，處理複雜且重複性高的工作，目前率先用於肺癌，預計今年新增其他6項癌症，加速臨床判讀效率與準確度。

國衛院癌症研究所研究員楊奕馨表示，醫院血汗不止醫師、藥師，癌症登記師也很血汗，在新冠疫情爆發前，癌症登記師人數已經不夠，且國際趨勢朝向精準醫療發展，未來癌症登記欄位勢必會再增加。

楊奕馨說，現行癌症登記欄位共115個，過去須由癌症登記師將文本資料一一填報。根據國外研究，一位癌症登記師填一份資料需花45至90分鐘，換算一天只能處理5至10個病人資料，相當耗時又耗工，若能運用AI協助，可釋出更多量能來處理需要精細判讀的項目，也可望加速癌症登記資料的公布時程。

國健署與國衛院合作開發AI導入癌症登記系統，目前優先應用於肺癌。楊奕馨表示，AI導入後可自動產出至少30個欄位，且準確度達85%以上，癌症登記師可以在填報時同步對照AI預測資料，雙邊進行檢核，每筆資料約可減少1至2分鐘的重複確認時間；除了肺癌以外，預計今年將擴大應用於其他6項常見新發生癌症，包括口腔癌、子宮頸癌等。

此外，國健署也與台灣大學合作，利用AI開發肺癌低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）影像輔助程式，協助進行複雜的肺結節標註與報告繕打作業。台大醫院影像醫學部心肺影像診斷科主任張允中表示，LDCT是採取64切電腦斷層，判讀時需閱覽近400張影像畫面，相當花費人力與精神，尤其早期肺癌大多以微小結節表現，人工判讀不易。

張允中說，該AI系統使用國外開放資料集來建模，但台灣肺癌表現和國外不同，因此使用台大醫院資料訓練，共訓練650例、2337顆肺結節，打造有助於偵測台灣或亞洲肺癌的模組，準確度可達85％以上，對於大於6mm的結節，判讀準確率可達9成。

國健署長吳昭軍表示，癌症登記資料庫從民國68年建置，對於我國流病調查、癌症防治有很大幫助，多年來透過醫院癌登人力協助，使得癌登資料庫準確度高達98%，正確性非常高，透過AI導入加速資訊化、智慧化，縮短癌症登記速度，提升效率也減少錯誤率，發展完成的AI輔助程式，將免費提供醫療院所使用，預計今年底前導入，歡迎各醫院主動聯繫。目前已完成北中南三區之3場推廣說明會，合計有110家醫療院所、367癌登人員與資訊人員參加。