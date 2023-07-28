快訊

五億高中生殺人案有若干疑點 台中高分檢發回台中地檢重查

杜蘇芮減弱為中颱下限 氣象局下午5時30分解除海陸警

花蓮90年名店「戴記扁食」8月31日歇業！觀光客哀嘆少一味

AI輔助癌症登記 準確度達85%以上

中央社／ 台北28日電
癌症登記是防治重要關鍵，但115個欄位填報費時。國健署今天宣布，為便利醫院作業，已打造AI輔助系統，優先用於肺癌，可自動產出30個欄位、準確度85%以上，今年將再納入其他癌症。AI示意圖。路透社
癌症登記是防治重要關鍵，但115個欄位填報費時。國健署今天宣布，為便利醫院作業，已打造AI輔助系統，優先用於肺癌，可自動產出30個欄位、準確度85%以上，今年將再納入其他癌症。AI示意圖。路透社

癌症登記是防治重要關鍵，但115個欄位填報費時。國健署今天宣布，為便利醫院作業，已打造AI輔助系統，優先用於肺癌，可自動產出30個欄位、準確度85%以上，今年將再納入其他癌症。

癌症對民眾健康及社會衝擊巨大，許多先進國家都把癌症登記資料視為防治關鍵。台灣自民國68年起推動癌症登記，目前資料完整率達98%，高於北美癌症登記協會「特優」登記單位的95%標準。

不過，癌症登記報告多達115個欄位，包括診斷、治療、風險因子等面向，醫院癌症登記人員往往需反覆查閱病歷資料、重複校正，作業繁瑣且費時。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天在記者會中宣布，與國家衛生研究院合作開發AI導入癌症登記系統，目前優先應用於肺癌，可自動產出至少30個欄位，主要與診斷、癌症分期等項目相關，且準確度85%以上。

國衛院癌症研究所研究員楊奕馨指出，癌症登記師可以在填報時同步對照AI預測資料，形成人工和AI雙重覆核機制，除肺癌外，預計今年將擴大應用於其他6項常見癌症。

楊奕馨強調，國內癌症登記師人力短缺，且近年講求精準醫療，若能運用AI協助節省較基礎的資料填報，有助於釋出更多量能來處理更多需要精細判讀的項目，也可望加速癌症登記資料的公布時程。

此外，國健署也與和台灣大學合作開發AI輔助判讀低劑量電腦斷層（LDCT）。台大醫院影像醫學部心肺影像診斷科主任張允中說明，LDCT是細切連續影像，以64切的LDCT來說，需判讀約400張影像，相當花費人力和精神。

尤其早期肺癌大多以微小結節表現，人工判讀不易。張允中表示，透過AI輔助，對肺結節偵測的準確度可達85%以上，大於6mm的結節，判讀準確率更可達9成。

國健署表示，發展完成的AI輔助程式，將免費提供醫療院所使用，預計今年底前導入，目前已完成北、中、南3場推廣說明會，合計110家醫療院所、367名癌登與資訊人員參與，歡迎各醫院主動聯繫。

癌症 肺癌 國健署 AI

延伸閱讀

我國口腔癌每年增8千人 9成患者為男性

學者籲每2年調漲菸捐 國健署：113年例行討論

迎第1萬名試管寶寶 父讚不孕治療補助是註生娘娘

平均每日增23人罹口腔癌 吳昭軍：晚期治療存活率僅4成

相關新聞

杜蘇芮減弱為中颱下限 氣象局下午5時30分解除海陸警

中央氣象局已解除台灣本島和澎湖縣的陸上颱風警報，金門仍維持陸警。海上警報範圍有台灣海峽、台灣北部海面。氣象局預報員劉宇其...

她好奇上班通勤費用佔收入多少可接受？老鳥曝「5%定律」：這數字搞定

北北桃基生活圈成形，許多上班族為了節省房租，寧願多花幾倍通勤時間，選擇住在距離公司遠一些的蛋白區，但一名女網友就好奇「通勤費用佔收入多少算可接受？」貼文釣出許多有經驗的通勤上班族，大家不約而同給出一個數字，直呼「1200元搞定」。

行人地獄！ 1至5月交通事故死傷持續上升 行人累計156死

台灣被外媒稱為行人地獄，交通部雖陸續推出改善行人環境政策，但今公布今年截至5月交通事故死傷數據，無論是5月單月或今年1月...

海洋的SOS信號！讓「海水變醬油」的10大原因

台灣四面環海，擁有豐富、天然的海洋資源，然而這片蔚藍的大海卻頻繁遭受過度捕撈、石油外洩、亂丟垃圾等人為破壞及摧殘，導致不少仰賴海洋維生的物種危在旦夕。

南韓可疑包裹韓警聲明不含危險物質 中華郵政回應了

南韓各地21日起收到大量可疑國際包裹，引發民眾恐慌，這些包裹為由中國海運來台後轉寄。南韓警察廳28日表示，國防科學研究所...

保護用路人免受詐騙損失 遠通與北市調查處簽署 MOU 啟動資通安全聯防

因應詐騙集團猖獗且手法不斷翻新，遠通電收今（28）日與法務部調查局台北市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦