AI輔助癌症登記 準確度達85%以上

癌症登記是防治重要關鍵，但115個欄位填報費時。國健署今天宣布，為便利醫院作業，已打造AI輔助系統，優先用於肺癌，可自動產出30個欄位、準確度85%以上，今年將再納入其他癌症。

癌症對民眾健康及社會衝擊巨大，許多先進國家都把癌症登記資料視為防治關鍵。台灣自民國68年起推動癌症登記，目前資料完整率達98%，高於北美癌症登記協會「特優」登記單位的95%標準。

不過，癌症登記報告多達115個欄位，包括診斷、治療、風險因子等面向，醫院癌症登記人員往往需反覆查閱病歷資料、重複校正，作業繁瑣且費時。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天在記者會中宣布，與國家衛生研究院合作開發AI導入癌症登記系統，目前優先應用於肺癌，可自動產出至少30個欄位，主要與診斷、癌症分期等項目相關，且準確度85%以上。

國衛院癌症研究所研究員楊奕馨指出，癌症登記師可以在填報時同步對照AI預測資料，形成人工和AI雙重覆核機制，除肺癌外，預計今年將擴大應用於其他6項常見癌症。

楊奕馨強調，國內癌症登記師人力短缺，且近年講求精準醫療，若能運用AI協助節省較基礎的資料填報，有助於釋出更多量能來處理更多需要精細判讀的項目，也可望加速癌症登記資料的公布時程。

此外，國健署也與和台灣大學合作開發AI輔助判讀低劑量電腦斷層（LDCT）。台大醫院影像醫學部心肺影像診斷科主任張允中說明，LDCT是細切連續影像，以64切的LDCT來說，需判讀約400張影像，相當花費人力和精神。

尤其早期肺癌大多以微小結節表現，人工判讀不易。張允中表示，透過AI輔助，對肺結節偵測的準確度可達85%以上，大於6mm的結節，判讀準確率更可達9成。

國健署表示，發展完成的AI輔助程式，將免費提供醫療院所使用，預計今年底前導入，目前已完成北、中、南3場推廣說明會，合計110家醫療院所、367名癌登與資訊人員參與，歡迎各醫院主動聯繫。