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健保署長石崇良：商保補健保分兩階段 障礙先解決

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署長石崇良（左）在座談會表示商業保險補位健保有兩階段的改善目標。記者李青縈／攝影
健保署長石崇良（左）在座談會表示商業保險補位健保有兩階段的改善目標。記者李青縈／攝影

今年健保總額突破8000億元，但是新藥昂貴且發展快速，並且仍要依靠政府撥補才能勉強維持安全準備金水位，因此難以廣大新藥給付，健保署因此建議民眾善用商業保險與健保做搭配。健保署長石崇良表示，商業保險補位健保有兩階段的改善目標，首先要解決現行商保的障礙。

我國民眾投保商保比率高，投保人口涵蓋率超過七成，壽險業保險滲透度甚至排名全球第二，顯示多數國人在全民健保制度下，仍有購買商業健康保險需求而隨著新藥、新醫療技術等昂貴技術發展快速，健保難以全面納保，因此健保署建議民眾用商業健康保險，有效分攤醫療風險，提升醫療可近性。

石崇良出席研討會指出，伴隨科技發展，市面上出現不少昂貴新藥及新產品，健保必須考量資源有限狀況下，思考是否要納入健保給付或是部分給付，因此希望透過商業保險補位全民健保的方式讓減輕民眾負擔，但是要達成這樣的目標有兩階段目標需要逐步改善。

「第一階段要先檢討現行醫療保險」，石崇良說，要先看現在醫療保險在給付出現什麼障礙，例如不少保險只針對住院給付、門診並不給付，也就是「保大不保小」。然而現在治療轉向多是以「不住院」處理，例如不少癌症標靶藥物都是口服藥，原本病患期待保險是在罹癌時有醫療險給付，但卻沒辦法支應，甚至病人還要去拜託醫師想要住院，因此產生問題，不少人有醫療險、商業保險而無法申請，因此要先破除障礙。

第二階段則是補位方式如何引導，石崇良表示，保險產品開發一定要評估財務風險，但是現行自費的醫療多難以掌握市場使用狀況、財務風險，只有現行健保已經給付或是有差額負擔項目的比較好掌握風險。必須考慮如何掌握自費市場的醫療規模跟交易情形，才有辦法完善規劃商保補位健保的。他認為，相關規劃仍要由政府部門引導，而不是從各自保險業者來發想。

健保 石崇良

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