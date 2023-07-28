颱風挾豪雨襲台！燦坤暖心應援推「泡水家電免費健檢」　受災地區限定「指定大小家電舊換新65折起」

受杜蘇芮颱風暴風圈及外圍環流影響，導致近日豪雨不斷，尤其中部以南及外島地區影響最甚，不少家用電器遭遇泡水或受潮情況頻傳。燦坤率先發起暖心應援方案，即日起至8月8日雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花東、金門、澎湖等淹水地區居民，持受災家電至燦坤門市電氣醫院，即可免費受理受潮、泡水大小家電免費健檢，受檢商品不限消費通路或保固期限，皆可免費檢測；冰箱、洗衣機、電視等大型家電則可通過服務專線即時報修，同時燦坤專業電氣醫生也提供民眾泡水、受潮家電妥善處理等專業諮詢，以及使用問題排解等服務，消費者可親洽鄰近燦坤門市或撥服務專線0800-095-885。

為應援南部及外島受災地區廣大民眾，燦坤特別推出淹水家電舊換新活動，即日起至8月8日指定電器享舊換新優惠65折起，大型家用電器包含「Panasonic 65型4K智慧聯網顯示器」優惠價34,190元，買就送延長線及分類砧板4件組；「Samsung 443公升雙循環雙門冰箱」82折優惠價21,900元；「聲寶17公斤單槽變頻洗衣機」優惠價15,900元。小家電也加入暖心應援行列，「聲寶16吋機械式立扇」65折優惠價1,088元；「東元乾濕兩用吸塵器」78折優惠價2,690元；「大同10人份電鍋（蘋果綠）」優惠價2,699元。詳細活動內容請見燦坤公告之相關活動辦法。