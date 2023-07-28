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夏天隱翅蟲出沒 農業局：遇到不要用手拍

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
夏天是隱翅蟲活躍的季節，隱翅蟲不會主動蟄咬人，遇到不要用手拍。圖／台中市政府提供
夏天是隱翅蟲活躍的季節，隱翅蟲不會主動蟄咬人，遇到不要用手拍。圖／台中市政府提供

夏天常見隱翅蟲出沒，因隱翅蟲具有趨光性，受驚擾及夜晚時會出現於住家附近，雖然它體內的毒液會引發人類皮膚炎，但不會主動叮螫人類，遇到不要用手拍。台中市農業局提醒，只要不接觸到蟲體內的毒液，做好自身防護，並做好清理居家環境，不必過度恐懼。

農業局表示，隱翅蟲為捕食性昆蟲，其中黃角小黑隱翅蟲的成蟲及幼蟲皆可捕食農業害蟲神澤氏葉蟎，另紅胸隱翅蟲會捕食鱗翅目幼蟲、蚜蟲、葉蟬、飛蝨、薊馬、捲葉蟲等20多種作物害蟲，捕食效率佳，可抑制農業害蟲的族群數量，在農業上可應用於生物防治，為有益的昆蟲。只要防護措施做好，不僅不會造成危害，還是農業的好朋友。

農業局提醒，民眾平時關好紗門紗窗，防止成蟲飛入室內，就寢前仔細檢查床鋪上是否有蟲，就寢時關閉燈火，以免誘蟲入侵；清除居家附近雜草減少其孳生地，於隱翅蟲活動高峰期，使用捕蚊燈誘捕並撲滅。

農業局指出，隱翅蟲體液會造成皮膚發炎，如在居家或社區環境發現隱翅蟲，勿用手拍打或捕捉，可用紙或扇子驅趕，如發現隱翅蟲停在身上時，可用手指輕輕將其挪開或吹開；若不幸被隱翅蟲體液灼傷，應立即以大量的清水沖洗及冰敷，並立刻就醫治療。

隱翅蟲

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