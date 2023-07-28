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健保資料庫金山利用有限制 石崇良修法考量4要素

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
華碩雲端總經理吳漢章（左起）、台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋、衛福部資訊處長龐一鳴、健保署長石崇良，以及國際通商法律事務所律師邱子綾，在數位健康的資料利用與資訊安全研討會。記者李青縈／攝影
華碩雲端總經理吳漢章（左起）、台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋、衛福部資訊處長龐一鳴、健保署長石崇良，以及國際通商法律事務所律師邱子綾，在數位健康的資料利用與資訊安全研討會。記者李青縈／攝影

由於健保資料庫的會有資料二次利用來完善我國醫療發展，但去年辦判定違憲。健保署長石崇良表示，讓民眾有資料退出權是一定走的路，但要如何規畫以及是否針對所有資料都有退出權仍待討論，預計在今年底會有初步規畫方向。

「個人資料保護法」、「全民健康保險法」允公務機關以組織法為據，強制留存個資、建立資料庫。憲法法庭去年判「健保法」部分違憲認為，強制留存個資對隱私保障不足，也不符合法律保留原則，相關機關應於3年內修「健保法」或制定專法，否則當事人可拒絕提供使用。

石崇良出席數位健康的資料利用研討會指出，若是3年的時限到而相關法律沒有修改，退出權會自動生效，現在健保署已經著手規畫，但不論是透過修健保法，或是透過個資法專法規定，「退出權都是一定要走的路」。

針對健保資料庫二次利用的修法，石崇良說，有四個層面要考慮，第一個是哪些資料可以退出或是哪些資料應該要被限制，對民眾的影響以及權益保護要到什麼程度。第二個是資料串接以及轉移的規範，仍然要有一定程度的身分辨識否則會讓串接出現困難；第三是誰可以來申請健保資料的使用及用途。最後是健保資料必須兼顧公益使用和商業研發需求，但也要有商業利益回饋機制。

台大醫院智慧醫療中心教授李建璋也表示，個人健康資料雖然二次利用有隱私權疑慮，但是若不開放給科學家使用會造成健康權更大的損害。他以肺結核為例，我國屬於少數高所得國家中肺結核盛行率高的區域，而且肺結核難以檢驗培養時間久，但若是可以發展透過X光檢驗就可以得知是否有肺結核，可以讓病人及早診斷提早用藥。

李建璋說，要達成這樣的條件，必須要有全國上百萬的資料才能實現，並非單一醫院可以做到，而健保署有全球最大影響中心，但這些資料現在就像上鎖的金山，希望有一天可以在不受隱私影響的前提下開放給科學家使用。

健保 石崇良

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